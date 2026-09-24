Зустріч може відбутись у грудні 2026 року. Про це сказав Володимир Зеленський під час розмови із журналістами.

Що сказав президент України?

У Маямі 14 – 15 грудня пройде саміт "Великої двадцятки". Український лідер розповів, що під час розмови з американською стороною, його питали, чи готовий Київ взяти участь у можливій тристоронній зустрічі з очільниками Білого дому та Кремля.

Володимир Зеленський назвав цю можливість однією з найкращих. Президент вважає, що вона може мати реальний результат.

За його словами, участь Трампа, представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу може створити атмосферу для результативної зустрічі.

Безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість,

– підкреслив Зеленський.

У середу, 23 вересня, держсекретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати будуть намагатися досягти енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Він підкреслив, що така угода була б вигідна обом сторонам.

Того ж дня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль нібито готовий до переговорів для досягнення сталого, справедливого миру в Україні. Водночас Москва не збирається на період переговорів у будь-якому форматі робити паузу у своїй агресії проти України.