Как сообщает агентство Reuters, украинский лидер предостерег администрацию США от преждевременной нормализации дипломатических и экономических отношений с Москвой до достижения справедливого мира.
Что говорит Зеленский о контактах России с США?
По его мнению, любое возобновление контактов Запада с Россией должно быть напрямую связано с конкретными шагами по прекращению военной агрессии.
Несправедливо просто нормализовать ситуацию. Мир важнее любой экономики,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент Украины также призвал американских партнеров избавиться от иллюзий относительно того, что Россия прекратит боевые действия в случае захвата Донбасса. Он подчеркнул необходимость реальных гарантий безопасности и действенных рычагов влияния на агрессора.
Возобновление консультаций и новые переговорные площадки
Параллельно Белый дом предложил в ближайшие недели возобновить трехсторонние консультации в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам главы государства, точные даты и конкретное место проведения таких встреч на техническом уровне пока находятся на стадии согласования.
В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил стремление Киева возобновить формат "Украина – США – Россия". Он отметил, что в последнее время стороны уже обменивались дипломатическими позициями через американских посредников.
Частичные договоренности и безопасность в Черном море
Помимо глобального переговорного трека по прекращению войны, партнеры рассматривают возможность заключения локальных соглашений. В частности, речь идет о взаимном моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры и о прекращении огня в акватории Черного моря.
Турция и ООН уже и проводят консультации по вопросам безопасности судоходства а и защиты портовых мощностей. К этому процессу привлекаются международные посредники, в частности Индия и Египет, которые являются ключевыми импортерами продовольствия.
Как уже сообщалось на нашем сайте, дипломатические усилия по стабилизации ситуации в регионе продолжаются при активной поддержке международных партнеров.