Как сообщает агентство Reuters, украинский лидер предостерег администрацию США от преждевременной нормализации дипломатических и экономических отношений с Москвой до достижения справедливого мира.

Что говорит Зеленский о контактах России с США?

По его мнению, любое возобновление контактов Запада с Россией должно быть напрямую связано с конкретными шагами по прекращению военной агрессии.

Несправедливо просто нормализовать ситуацию. Мир важнее любой экономики,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины также призвал американских партнеров избавиться от иллюзий относительно того, что Россия прекратит боевые действия в случае захвата Донбасса. Он подчеркнул необходимость реальных гарантий безопасности и действенных рычагов влияния на агрессора.

Возобновление консультаций и новые переговорные площадки

Параллельно Белый дом предложил в ближайшие недели возобновить трехсторонние консультации в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам главы государства, точные даты и конкретное место проведения таких встреч на техническом уровне пока находятся на стадии согласования.

В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил стремление Киева возобновить формат "Украина – США – Россия". Он отметил, что в последнее время стороны уже обменивались дипломатическими позициями через американских посредников.

Частичные договоренности и безопасность в Черном море

Помимо глобального переговорного трека по прекращению войны, партнеры рассматривают возможность заключения локальных соглашений. В частности, речь идет о взаимном моратории на удары по объектам энергетической инфраструктуры и о прекращении огня в акватории Черного моря.

Турция и ООН уже и проводят консультации по вопросам безопасности судоходства а и защиты портовых мощностей. К этому процессу привлекаются международные посредники, в частности Индия и Египет, которые являются ключевыми импортерами продовольствия.

Как уже сообщалось на нашем сайте, дипломатические усилия по стабилизации ситуации в регионе продолжаются при активной поддержке международных партнеров.