Как сообщает Bloomberg, встречи запланированы на начало октября.

Что известно о возможных переговорах

Консультации по поводу новых переговоров начались еще в конце сентября во время закрытой встречи на Генеральной Ассамблее ООН. К обсуждениям присоединились представители Турции, США, Европы, Индии и Египта, который существенно пострадал от перебоев с поставками зерна.

Документ, с которым ознакомилось издание, свидетельствует, что дипломаты обсудили "узко определенное и взаимное соглашение", предусматривающее свободное коммерческое судоходство, а также защиту портовой и энергетической инфраструктуры. На предстоящих переговорах приоритет будет отдан проблемам стран, которые больше всего страдают от роста цен на продовольственные товары.

Дипломаты надеются, что привлечение стран, менее связанных с войной в Украине, поможет продвинуться в переговорах.

Новая инициатива представляет собой попытку повторить усилия 2022 года по обеспечению безопасности черноморских путей.

Позиция Кремля ставит под угрозу соглашение

Несмотря на дипломатические усилия, издание называет перспективы заключения соглашений сомнительными из-за позиции Москвы. Ведь российский диктатор Владимир Путин ранее отклонил предложения о взаимном прекращении атак в Черном море, напомнило СМИ.

Напомним, у Украины есть несколько предложений по мирным переговорам. Киев подтвердил готовность к энергетическому и продовольственному перемирию в Черном море, а также рассматривает вариант прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Наибольшую с этим предложением выступила Индия, которая впервые предложила выступить посредником в переговорах.