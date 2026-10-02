Як повідомляє Bloomberg, зустрічі заплановані на початок жовтня.

Що відомо про можливі переговори

Консультації щодо нових переговорів розпочались ще наприкінці вересня під час закритої зустрічі на Генасамблеї ООН. До обговорень приєдналися представники Туреччини, США, Європи, Індії та Єгипту, який суттєво постраждав від перебоїв із постачанням зерна.

Документ, із яким ознайомилось видання, свідчить, що дипломати обговорили "вузько визначену та взаємну угоду", що передбачає вільне комерційне судноплавство, а також захист портової та енергетичної інфраструктури. На майбутніх переговорах пріоритет нададуть проблемам країн, які найбільше потерпають від зростання цін на харчові продукти.

Дипломати сподіваються, що залучення країн, менш пов'язаних із війною в Україні, допоможе просунутися в переговорах.

Нова ініціатива є спробою повторити зусилля 2022 року щодо гарантування безпеки чорноморських шляхів.

Позиція Кремля ставить під загрозу угоду

Попри дипломатичні зусилля, перспективи укладання домовленостей видання називає сумнівними через позицію Москви. Адже російський диктатор Володимир Путін раніше відхилив пропозиції щодо взаємного припинення атак у Чорному морі, нагадало медіа.

Нагадаємо, Україна має кілька пропозицій щодо мирних переговорів. Київ підтвердив готовність до енергетичного та продовольчого перемир'я в Чорному морі, а також розглядає варіант припинення вогню вздовж лінії зіткнення. Найширшу пропозицію висунула Індія, яка вперше запропонувала виступити посередником у переговорах.