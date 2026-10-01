Слова главы Кремля передают пропагандистские СМИ.

Что сказал Путин о Калининграде?

Во время выступления на сессии дискуссионного клуба "Валдай" глава Кремля прокомментировал дипломатические ноты российского внешнеполитического ведомства в адрес НАТО.

Он утверждает, что в документах МИД России напрямую не упоминается ядерное оружие, а речь идет о применении всех сил и средств.

По словам российского диктатора, вопрос о задействовании всего арсенала возникнет немедленно в случае появления прямой военной угрозы.

Если дело дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, на повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос о применении Российской Федерацией всего вооружения, имеющегося в распоряжении нашей страны,

– заявил Путин.

Заявления о конкурентном преимуществе России

В своем выступлении глава Кремля признал значительный экономический и военный потенциал западных стран, однако назвал российские средства поражения главным козырем Москвы.

Он подчеркнул, что западные ядерные государства обладают мощным ресурсом, но у России якобы есть уникальное вооружение.

"Противник в два раза больше нас. Это большой экономический потенциал, большой военный потенциал. Но у нас-то сил и средств-то не так уж много будет, чтобы противостоять этой угрозе. Франция, Великобритания – ядерные государства, мы это прекрасно понимаем. Но таких средств поражения, которые сегодня есть у России, ни у кого нет. И это наши конкурентные преимущества".

В то же время, Владимир Путин уверяет, что Россия, мол, никому не угрожает ядерным оружием, а дипломатические предупреждения называет исключительно ответом на попытки давления.

Следует отметить, что диктатор во время своего выступления не забыл и Украину. По его мнению, Россия вроде бы не начинала войны. При этом Путин цинично заявил, что "Украина не может существовать самостоятельно. Она теряет элементы своей государственности".