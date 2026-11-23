Але буквально днями у мене з'явився дуже авторитетний однодумець – кремлівський китаїст №1 Олексій Маслов, який щойно повернувся з відрядження до КНР. Про це пише Андрій Піонтковський.

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На Росію чекають важкі часи

У двох своїх попередніх публікаціях я докладно виклав його сенсаційний виступ на провідному пропагандистському майданчику "Велика гра". Маслов стверджує, що на Росію чекають дуже важкі часи у її відносинах з КНР. Зокрема, він попереджав, що в Китаї дуже скептично ставляться до претензій рашистів на належність до якоїсь "Нової Ялти" – трійці великих держав, які вирішують долю світу.

Бридке путіченя, яке справді процвітало в питанні обертання величезної туші дебільного американського президента, не прислухалося до попередження придворного китаїста і 19 листопада, на своїй першій "Ялті", вляпалося на повну.

Не зупинятимуся (колеги вже дружно відтопталися) на серії витончених китайських церемоніальних принижень, яких зазнав у Шеньчжені північний варвар, що науявляв про себе не за статусом. Набагато змістовніше було інше.

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Добре відомо, що товариш Сі неодноразово публічно висловлював невдоволення систематичним використанням Пу ядерного шантажу як політичного інструменту тиску. Але 19 листопада Сі пішов набагато далі. Він змусив свого васала підписати разом із ним текст, у якому російський диктатор, перебуваючи у здоровому глузді та свідомості, оголошував будь-яке використання ядерної зброї неприпустимим та злочинним.

Спільним з Пу підписанням цього документа Сі публічно взяв на себе відповідальність перед планетою, якщо хочете, за поведінку свого співпідписанта. І, на щастя для людства, у товариша Сі є всі необхідні інструменти для навіювання пану Пу або, якщо знадобиться, будь-якому його наступнику розумної поведінки.