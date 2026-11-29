Соответственно, видео было опубликовано в социальных сетях.

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Где зафиксировали комплекс РС-24 "Ярс"?

Ракетный комплекс перевозили недалеко от Барнаула в селе Бобровка. Это примерно в 3300 километрах от границы с Украиной.

Перемещение таких комплексов обычно происходит скрытно и под усиленной охраной. Поэтому вполне возможно, что в Кремле разрешили опубликовать такое видео. Такие "случайные кадры" рассчитаны на западную аудиторию, чтобы вызвать у нее страх. Это еще один элемент ядерного шантажа со стороны РФ

Известно, что РС-24 "Ярс" является одним из элементов российской ядерной триады. Сам комплекс использует межконтинентальную баллистическую ракету, способную нести ядерные боеголовки. Фактически это усовершенствованная версия комплекса "Тополь-М".

Добавим, что спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер рассказывал, что Владимир Путин обещал не прибегать к применению ядерного оружия. При этом российский диктатор неоднократно угрожал ядерным оружием Украине и Западу.