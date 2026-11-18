Очільник Китаю Сі Цзіньпін уперше в історії особисто зустрів Дональда Трампа біля трапа літака та навіть його обійняв. Це історичний прецедент, адже дипломатичний протокол Китаю такого не передбачає. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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По-перше, таким чином Сі підлестив Трампу, зіграв на його его, аби посприяти вигідним умовам щодо торгівлі, Тайваню та технологій. По-друге, Сі фактично повернув Трампу його ж "дипломатичний жест", адже у вересні цього року Трамп особисто зустрів Сі Цзіньпіна на базі Ендрюс, коли той прибув з державним візитом до США.

Путіна не зустріли

А от російського диктатора Путіна не зустрів Сі. Путіна привітав керівник апарату китайського президента. Ба більше, Путін не зміг домовитися про проведення особистої двосторонньої зустрічі із Трампом у Китаї, хоча у Кремлі сподівалися на це. Відбудеться лише тристоронній саміт очільників США, Росії та Китаю, але змістовних перемовин Трампа та Путіна не буде.

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Трамп теж відвернувся від очільника Кремля

Під час підготовки спільного фото Путін коротко привітався із Трампом, але останній явно не був дуже радий його бачити, і та усмішка, яка була на саміті на Алясці у 2025 році, давно зникла з обличчя американського президента.

Трамп явно не був у захваті від Путіна, адже диктатор не дає йому того, чого він намагається досягти вже майже 2 роки – припинення вогню в Україні, тому й сенсу у двосторонці не було. Для чого зустрічатися віч-на-віч, якщо прогресу в закінченні війни ніхто не зможе досягти? А говорити про економічну співпрацю обох країн до завершення війни в Україні сенсу немає. А навіть якби хотілося – європейські країни та інші союзники не підуть на зняття санкцій.

Відтак участь у тристоронньому саміті, який не передбачатиме конкретних рішень чи порядку денного, є не більш ніж можливістю для фотопіару.

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Сумне видовище

Володимир Путін, своєю чергою, виглядав явно невпевнено, ніяково та сумно. На тлі інших лідерів йому було помітно некомфортно. Зокрема, не сподобалося йому місце спільного фото, яке відвели протоколісти. Негативний шлейф повномасштабної війни проти України відмити вже ніяк не вдасться, і це буде супроводжувати його до кінця життя, навіть під час візитів до Азії.

Путін під час спільного фото з Трампом та Сі

Хоча участь диктатора в саміті АТЕС виводить його із дипломатичної ізоляції, "скелети у шафі" та "слон у кімнаті" будуть переслідувати його по всьому світу.