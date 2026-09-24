Зустріч відбулася на тлі продовження торгівельного перемир'я між країнами та підготовки переговорів Трампа і Сі. 24 Канал зібрав найважливіші заяви.
Що відомо про зустріч двох лідерів?
Основні переговори лідерів США та Китаю мають відбутися 24 вересня у Білому домі. Серед тем зустрічі – торгівля, мита, рідкісноземельні ресурси, штучний інтелект та інші питання двосторонніх відносин. Також очікується обговорення міжнародних питань, зокрема ситуації на Близькому Сході. Українське питання також може порушуватися під час переговорів. Володимир Зеленський раніше повідомляв, що просив Трампа закликати Сі вплинути на російського лідера Владіміра Путіна, щоб той погодився на завершення війни. Після прибуття до США китайський лідер заявив, що Вашингтон і Пекін повинні будувати відносини як партнери, а не суперники. Сі наголосив, що відродження Китаю та американське прагнення до посилення США можуть відбуватися паралельно й приносити користь обом державам. Він також закликав сторони працювати над стабільними відносинами, у яких співпраця залишається основою, конкуренція має бути обмеженою, а розбіжності – врегульовуватися. Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп прибув на авіабазу Ендрюс і особисто зустрів Сі Цзіньпіна та Пен Ліюань біля літака. Для американського президента це стало незвичним протокольним кроком, адже іноземних лідерів зазвичай зустрічають у Вашингтоні під час офіційних заходів. Після прибуття Сі та Трамп потиснули руки й поспілкувалися на льотному полі. Під час церемонії над ними також пролетіли два стратегічні бомбардувальники B-1. Літак Сі Цзіньпіна приземлився на авіабазі Ендрюс у штаті Меріленд увечері 23 вересня за місцевим часом. Китайський лідер прибув до Сполучених Штатів на запрошення Дональда Трампа з триденним державним візитом. Це перший візит Сі до Вашингтона за понад десятиліття. Разом із Сі до США прибула його дружина Пен Ліюань. Для зустрічі китайської делегації влаштували офіційну церемонію із червоною доріжкою, почесною вартою, салютом, виконанням гімнів США та Китаю і прольотом американських військових літаків.
Основні переговори лідерів США та Китаю мають відбутися 24 вересня у Білому домі. Серед тем зустрічі – торгівля, мита, рідкісноземельні ресурси, штучний інтелект та інші питання двосторонніх відносин.
Також очікується обговорення міжнародних питань, зокрема ситуації на Близькому Сході.
Українське питання також може порушуватися під час переговорів. Володимир Зеленський раніше повідомляв, що просив Трампа закликати Сі вплинути на російського лідера Владіміра Путіна, щоб той погодився на завершення війни.
Після прибуття до США китайський лідер заявив, що Вашингтон і Пекін повинні будувати відносини як партнери, а не суперники. Сі наголосив, що відродження Китаю та американське прагнення до посилення США можуть відбуватися паралельно й приносити користь обом державам.
Він також закликав сторони працювати над стабільними відносинами, у яких співпраця залишається основою, конкуренція має бути обмеженою, а розбіжності – врегульовуватися.
Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп прибув на авіабазу Ендрюс і особисто зустрів Сі Цзіньпіна та Пен Ліюань біля літака. Для американського президента це стало незвичним протокольним кроком, адже іноземних лідерів зазвичай зустрічають у Вашингтоні під час офіційних заходів.
Після прибуття Сі та Трамп потиснули руки й поспілкувалися на льотному полі. Під час церемонії над ними також пролетіли два стратегічні бомбардувальники B-1.
Літак Сі Цзіньпіна приземлився на авіабазі Ендрюс у штаті Меріленд увечері 23 вересня за місцевим часом. Китайський лідер прибув до Сполучених Штатів на запрошення Дональда Трампа з триденним державним візитом. Це перший візит Сі до Вашингтона за понад десятиліття.
Разом із Сі до США прибула його дружина Пен Ліюань. Для зустрічі китайської делегації влаштували офіційну церемонію із червоною доріжкою, почесною вартою, салютом, виконанням гімнів США та Китаю і прольотом американських військових літаків.