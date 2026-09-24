Встреча состоялась на фоне продления торгового перемирия между странами и подготовки к переговорам Трампа и Си. "24 Канал" собрал самые важные заявления.
Что известно о встрече двух лидеров?
Основные переговоры лидеров США и Китая должны состояться 24 сентября в Белом доме. Среди тем встречи – торговля, пошлины, редкоземельные ресурсы, искусственный интеллект и другие вопросы двусторонних отношений. Также ожидается обсуждение международных вопросов, в частности ситуации на Ближнем Востоке. Украинский вопрос также может быть затронут в ходе переговоров. Владимир Зеленский ранее сообщал, что просил Трампа призвать Си оказать влияние на российского лидера Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение войны. По прибытии в США китайский лидер заявил, что Вашингтон и Пекин должны строить отношения как партнеры, а не как соперники. Си подчеркнул, что возрождение Китая и стремление США к укреплению своей позиции могут происходить параллельно и приносить пользу обоим государствам. Он также призвал стороны работать над стабильными отношениями, в которых сотрудничество остается основой, конкуренция должна быть ограниченной, а разногласия – урегулироваться. Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп прибыл на авиабазу Эндрюс и лично встретил Си Цзиньпина и Пэн Лиюань у самолета. Для американского президента это стало необычным протокольным шагом, ведь иностранных лидеров обычно встречают в Вашингтоне во время официальных мероприятий. По прибытии Си и Трамп пожали друг другу руки и пообщались на взлетно-посадочной полосе. Во время церемонии над ними также пролетели два стратегических бомбардировщика B-1. Самолет Си Цзиньпина приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд вечером 23 сентября по местному времени. Китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты по приглашению Дональда Трампа с трехдневным государственным визитом. Это первый визит Си в Вашингтон за более чем десятилетие. Вместе с Си в США прибыла его супруга Пэн Лиюань. Для встречи китайской делегации устроили официальную церемонию с красной дорожкой, почетным караулом, салютом, исполнением гимнов США и Китая и пролетом американских военных самолетов.
Основные переговоры лидеров США и Китая должны состояться 24 сентября в Белом доме. Среди тем встречи – торговля, пошлины, редкоземельные ресурсы, искусственный интеллект и другие вопросы двусторонних отношений.
Также ожидается обсуждение международных вопросов, в частности ситуации на Ближнем Востоке.
Украинский вопрос также может быть затронут в ходе переговоров. Владимир Зеленский ранее сообщал, что просил Трампа призвать Си оказать влияние на российского лидера Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение войны.
По прибытии в США китайский лидер заявил, что Вашингтон и Пекин должны строить отношения как партнеры, а не как соперники. Си подчеркнул, что возрождение Китая и стремление США к укреплению своей позиции могут происходить параллельно и приносить пользу обоим государствам.
Он также призвал стороны работать над стабильными отношениями, в которых сотрудничество остается основой, конкуренция должна быть ограниченной, а разногласия – урегулироваться.
Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп прибыл на авиабазу Эндрюс и лично встретил Си Цзиньпина и Пэн Лиюань у самолета. Для американского президента это стало необычным протокольным шагом, ведь иностранных лидеров обычно встречают в Вашингтоне во время официальных мероприятий.
По прибытии Си и Трамп пожали друг другу руки и пообщались на взлетно-посадочной полосе. Во время церемонии над ними также пролетели два стратегических бомбардировщика B-1.
Самолет Си Цзиньпина приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд вечером 23 сентября по местному времени. Китайский лидер прибыл в Соединенные Штаты по приглашению Дональда Трампа с трехдневным государственным визитом. Это первый визит Си в Вашингтон за более чем десятилетие.
Вместе с Си в США прибыла его супруга Пэн Лиюань. Для встречи китайской делегации устроили официальную церемонию с красной дорожкой, почетным караулом, салютом, исполнением гимнов США и Китая и пролетом американских военных самолетов.