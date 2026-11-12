Віткофф і Кушнер "підпалили" Москву: екстрена зустріч із Путіним завершить війну?

Картинка показова: худенький Кушнер ледь не дубіє на російському морозі, кортеж рушає до Кремля, а за океаном і в європейських столицях знову здувають пил з ілюзій про швидке припинення вогню. Проте жодного дива не станеться. Поки Путін живий і залишається при владі, він не закінчуватиме війну. Російському диктатору не потрібні ані перемир'я, ані вільне судноплавство в Чорному морі – його цікавлять виключно ультиматуми, які Кремль тепер намагається розширити на всю Європу. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Adv

популярні відео

Пшик в Абу-Дабі: про що говорили два дні

Цьому екстреному візиту до Москви передували два дні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі між делегаціями України, США та Росії. Там наші представники зіткнулися з типовою російською глухою стіною.

Під час другого дня зустрічей росіяни прямо сказали тверде "ноу" і навідріз відмовилися обговорювати з українською стороною ключові питання: території, реальне припинення вогню, енергетичну безпеку та відновлення безпечного судноплавства. Вони цинічно заявили, що в них просто "немає мандата" говорити про подібні речі.

Реклама

Єдиний напрямок, де проглядається бодай якийсь практичний результат, – це гуманітарний трек щодо повернення наших полонених. Про це відкрито говорили і президент Володимир Зеленський під час візиту до Дубліна, і очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Йдеться про потенційний масштабний обмін у форматі тисяча на тисячу або навіть тисяча двісті на тисячу двісті.

Звісно, визволення кожного українського воїна – це безумовний успіх і наш пріоритет. Проте цей процес відбувався завдяки посередникам і до великих дипломатичних шоу. Коли ж справа доходить до самого закінчення війни, Москва вмикає свій улюблений репертуар.

Імперські образи та псевдоісторія Мединського

Інсайди з переговорних кімнат в Еміратах відверто приголомшують своїм абсурдом. Видання Axios дізналося, що російська делегація з серйозним виглядом заявила американцям: Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну лише тому, що Джо Байден у 2021 році не відповів на його лист із безпековими занепокоєннями.

Реклама

Виявляється, справа зовсім не в тому, що у Кремлі сидить схиблений імперіаліст, мета якого – знищити українську націю, влаштувати геноцид і масштабувати агресію далі на Європу. Ні, вони просто образилися на відсутність відповіді.

Американці на це резонно зауважили, що світ із 2021 року кардинально змінився. Але Путін продовжує жити за принципом "згадала баба, як дівкою була", марячи СРСР, Петром Першим і Катериною Другою. А очільник російської делегації Володимир Мединський традиційно затягнув лекції з псевдоісторії, коли намагався довести, що ніяких обмінів територіями бути не може. Мовляв, де ступила нога російського окупанта – там тепер їхня земля.

На ці зазіхання чудово відповів командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді: за кожну таку загарбану п'ядь землі російські хробаки лише в листопаді кладуть у ґрунт понад 700 одиниць живої сили щодня виключно зусиллями підрозділу "Птахи".

Реклама

Ілюзія "безпекових угод" і пастки для Європи

Зараз Віткофф і Кушнер приїхали до Москви з пропозицією до росіян розробити нову рамкову безпекову угоду для Європи, яка нібито має задовольнити і Київ, і європейських партнерів.

Вашингтон вимагає від Кремля показати, які симетричні кроки для деескалації той готовий зробити. Але якщо хтось у Білому домі досі вірить, що запевненням Москви на папері можна довіряти, варто згадати долю Будапештського меморандуму. Ця держава-терористка сотні разів демонстративно порушувала будь-які підписані декларації, пакти й конвенції. Путін публічно підтирається міжнародним правом, бо його системна мета – не порядок, а глобальний хаос і безперервна війна.

Російське МЗС вустами заступника міністра Сергія Рябкова вже розставило всі крапки над "і". Там прямо заявили, що диктатор озвучить американцям свої незмінні вимоги: демілітаризація України та відкат НАТО до кордонів 1997 року. А далі, цитую мовою оригіналу, завдання американських візитерів – "вразумлять подопечных в Европе". Тобто Кремль відверто вважає європейські уряди маріонетками й вимагає повної капітуляції західного світу. Саме тому європейські лідери з колосальною підозрою дивляться на будь-які кулуарні торги у Москві.

Реклама

Балістика замість миру

Після ситної програми з посікунчиками в Москві американські переговірники збираються летіти до Дубліна, де на їхній звіт очікує Володимир Зеленський. Проте в українського керівництва немає жодних ілюзій щодо прориву. Ми маємо залізну народну прикмету: щойно західні посередники починають голосно розповідати про "суттєвий прогрес" і про те, що "мир ще ніколи не був таким близьким", на Київ і область одразу летить ворожа балістика та гіперзвукове залізо.

Путіна зупинять не чаювання у Внуково і не розмови про нову архітектуру безпеки. Його переконають зовсім інші речі: коли в Санкт-Петербурзі на Колпінському шосе вибухає автомобіль із черговим воєнним злочинцем – російським полковником, коли загадково помирає 66-річний посол Росії у США Олександр Дарчієв, і коли дев'ять ключових російських НПЗ палають за тринадцять днів.

Лише системне випалювання російського ресурсу на фронті та в глибокому тилу здатне примусити Кремль до миру, а не чергові порожні протокольні зустрічі.