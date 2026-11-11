"Багато залежить від Росії, але ще більше – від США": Зеленський про перебіг мирних переговорів

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Дубліні разом із прем'єр-міністром Ірландії, повідомляє Sky News.

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Що Зеленський сказав про роль США в мирних переговорах?

Президент наголосив, що Україна потребує конкретних відповідей щодо гарантій безпеки. За його словами, подальші кроки залежатимуть від позицій як Москви, так і Вашингтона.

Ми побачимо відповіді американців і росіян. Є речі, які залежать від Росії, багато речей залежать від Росії. Але ще більше залежить від Сполучених Штатів – від їхньої волі. Тому що вони лідери– заявив Зеленський.

Чого президент очікує від зустрічі з американською делегацією?

Зеленський також позитивно оцінив той факт, що переговорний процес триває.

Добре, що переговори не заблоковані– зазначив він.

Окремо глава держави згадав про участь американської команди в переговорах щодо обміну полоненими.

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Звичайно, ми чекаємо на американську команду. Сподіваюся, ми можемо розраховувати на позитивний результат для гуманітарної ситуації наших людей– сказав президент.

Чого вдалося досягти на переговорах в Абу-Дабі?

Нагадаємо, 10 – 11 листопада в Абу-Дабі відбулися переговори України, США та Росії, під час яких обговорювали гарантії безпеки та гуманітарні питання. Водночас суттєвого прориву в безпекових домовленостях поки не досягли.

Політолог Петро Олещук припустив, що практичним результатом зустрічей можуть стати домовленості про обмін полоненими, навіть якщо сторони не узгодять принципових політичних питань.