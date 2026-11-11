Абу-Дабі без результату: чому сторони не просунулися в питанні гарантій безпеки

В Абу-Дабі завершився черговий раунд тристоронніх переговорів щодо безпекових питань. Про перебіг зустрічі та ймовірні результати в ефірі 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук.

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Які підсумки зустрічі в Еміратах?

Другий день консультацій в ОАЕ виявився помітно коротшим за попередній, адже сторони вели обговорення лише близько двох годин. Аналітики звертають увагу на те, що переговори зайшли в глухий кут або ж застопорилися через відсутність потрібного мандата.

Швидше за все, як, власне, всі цього і очікували, ніяких серйозних глобальних домовленостей не відбулося– припускає політолог.

За словами Олещука, ознак узгодження принципових політичних питань наразі немає, тож варто оцінювати ситуацію без зайвих ілюзій.

Чи можливі гуманітарні домовленості?

Попри брак прориву у стратегічних безпекових домовленостях, контакти сторін можуть принести локальні результати. Ідеться насамперед про невідкладні гуманітарні проблеми та повернення людей.

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Можливо, будуть якісь домовленості щодо обміну полонених, можливо, щодо якихось гуманітарних операцій на кшталт того, що відбулося в Олешках, але навряд чи більше– зазначив Петро Олещук.

Отже, практичні результати раунду, найімовірніше, обмежаться точковими кроками без зміни загальної рамки безпеки, на яку сподівається країна-агресор.

Що відомо про переговорний процес?

Раніше повідомлялося, які теми виносилися на порядок денний і що обговорювали сторони на зустрічах 10 – 11 листопада. Зокрема, велика увага приділялася тому, якими стали підсумки першого раунду переговорів в Абу-Дабі, де тривалість зустрічі сягала понад п'ять годин. Водночас головним гуманітарним очікуванням від подібних зустрічей залишається те, чи відбудеться черговий великий обмін полоненими найближчим часом.