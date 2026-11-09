Про що говоритимуть Україна, США і Росія на переговорах в Абу-Дабі: у Вашингтоні розкрили деталі

Про це повідомив американський високопосадовець в ексклюзивному коментарі Суспільному на умовах анонімності.

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Що обговорять на переговорах в Абу-Дабі?

Під час першої частини зустрічі представники України, США та Росії зосередяться на механізмах контролю за дотриманням припинення вогню. Американську сторону в цьому питанні представлятиме генерал Алексус Гринкевич.

Під час наступної частини переговорів сторони обговорять безпекові занепокоєння України та Росії, а також механізми, необхідні для запобігання відновленню бойових дій у майбутньому– повідомив американський високопосадовець.

Друга сесія зустрічей в Абу-Дабі буде присвячена територіальним питанням.

Нагадаємо, окрім основних тем переговорів в Абу-Дабі, за даними ЗМІ, американська та російська делегації порушуватимуть питання залучення Європи до процесу врегулювання війни. Один із представників адміністрації США наголосив, що європейські країни мають бути за столом переговорів, адже без їхньої участі досягти завершення війни буде складно.

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За його словами, європейські союзники Вашингтона занепокоєні попередніми вимогами Москви щодо відведення сил НАТО зі східного флангу Альянсу. Серед можливих кроків для активізації діалогу між Європою та Росією у США розглядають відновлення роботи Ради НАТО – Росія, діяльність якої призупинили у 2022 році після повномасштабного вторгнення.

Ще одним питанням, яке обговорюють Вашингтон і Москва, є можливе запровадження автоматичного механізму відновлення санкцій проти Росії. Йдеться про так званий snapback – повернення обмежень у разі порушення Кремлем визначених умов або зобов'язань.

Такий механізм можуть включити до пакета стимулів для Росії, щоб заохотити її дотримуватися режиму припинення вогню. Водночас конкретні умови його застосування та інші деталі поки не розкриваються.