О чем будут говорить Украина, США и Россия на переговорах в Абу-Даби: в Вашингтоне раскрыли подробности

Об этом сообщил американский высокопоставленный чиновник в эксклюзивном комментарии "Суспильному" на условиях анонимности.

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Что будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби?

В ходе первой части встречи представители Украины, США и России сосредоточатся на механизмах контроля за соблюдением режима прекращения огня. Американскую сторону в этом вопросе будет представлять генерал Алексус Гринкевич.

Во время следующей части переговоров стороны обсудят безопасностные озабоченности Украины и России, а также механизмы, необходимые для предотвращения возобновления боевых действий в будущем– сообщил американский высокопоставленный чиновник.

Вторая сессия встреч в Абу-Даби будет посвящена территориальным вопросам.

Напомним, помимо основных тем переговоров в Абу-Даби, по данным СМИ, американская и российская делегации будут поднимать вопрос о привлечении Европы к процессу урегулирования войны. Один из представителей администрации США подчеркнул, что европейские страны должны быть за столом переговоров, ведь без их участия добиться окончания войны будет сложно.

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По его словам, европейские союзники Вашингтона обеспокоены предварительными требованиями Москвы о отводе сил НАТО с восточного фланга Альянса. Среди возможных шагов по активизации диалога между Европой и Россией в США рассматривают возобновление работы Совета НАТО – Россия, деятельность которого была приостановлена в 2022 году после полномасштабного вторжения.

Еще одним вопросом, который обсуждают Вашингтон и Москва, является возможное введение автоматического механизма возобновления санкций против России. Речь идет о так называемом snapback – возвращении ограничений в случае нарушения Кремлем определенных условий или обязательств.

Такой механизм могут включить в пакет стимулов для России, чтобы побудить ее соблюдать режим прекращения огня. В то же время конкретные условия его применения и другие детали пока не раскрываются.