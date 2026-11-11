Україна та Росія домовилися про новий масштабний обмін полоненими, – Мединський

Про це заявив глава російської делегації на переговорах в Абу-Дабі Володимир Мединський.

Adv

популярні відео

Що відомо про нову домовленість щодо обміну полоненими?

Він повідомив, що сторони погодили масштабний обмін, однак не уточнив його можливі терміни, кількість військовополонених та інші деталі. Конкретну інформацію обіцяють оприлюднити згодом.

Згодом перший заступник начальника управління інформації Генерального штабу Росії Зорін повідомив, що великий обмін військовополоненими між Україною та Росією може відбутися вже в найближчі два – три тижні. Він може стати одним із наймасштабніших за весь час повномасштабної війни.

Нагадаємо, у вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі відбулися переговори між Україною та Росією за посередництва Сполучених Штатів.

Однією з головних тем зустрічі стало питання масштабного обміну військовополоненими. Сторони обговорювали можливість провести його у форматі "1000 на 1000" або навіть "1500 на 1500".

Реклама

За словами Володимира Зеленського, українська сторона розглядає звільнення полонених як один із базових кроків переговорного процесу. Напрацьований порядок денний американські представники мають передати російській стороні під час візиту до Москви.

Подальша реалізація домовленостей залежатиме від позиції Кремля та його готовності погодитися на запропоновані умови.

11 листопада спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що разом зі Стівом Віткоффом наступного дня планує приїхати до Москви, щоб зустрітися з Володимиром Путіним. За його словами, вони хочуть обговорити питання, порушені під час переговорів в Абу-Дабі.