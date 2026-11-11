Кушнер і Віткофф вирушать до Москви на зустріч із Путіним

Про це Джаред Кушнер повідомив під час пресконференції за підсумками переговорів в ОАЕ.

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Кушнер назвав другий день переговорів України, Росії та США "непростим і змістовним". Він також заявив, що сторони бачать певні перспективи та нові можливості.

Після зустрічі з російським президентом американські представники планують вирушити до Дубліна, де мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Своєю чергою в Кремлі заявили, що Путін зустрінеться з російськими переговорниками, якщо вважатиме за потрібне, так чи інакше він отримає повну доповідь.

За словами Кушнера, під час переговорів в Абу-Дабі сторони обговорювали питання, до яких американські посланці планують повернутися під час подальших зустрічей. Переговори відбувалися за посередництва США та тривали два дні.

Нагадаємо, 10 листопада в Абу-Дабі розпочалися перші за дев'ять місяців прямі тристоронні переговори України, США та Росії. Зустрічі тривали два дні за посередництва американських спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Сторони обговорювали гарантії безпеки, деескалацію, гуманітарні питання та можливість масштабного обміну полоненими.