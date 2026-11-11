Кушнер и Виткофф отправятся в Москву на встречу с Путиным

Об этом Джаред Кушнер сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров в ОАЭ.

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Кушнер назвал второй день переговоров Украины, России и США "непростым и содержательным". Он также заявил, что стороны видят определенные перспективы и новые возможности.

После встречи с российским президентом американские представители планируют отправиться в Дублин, где должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В свою очередь в Кремле заявили, что Путин встретится с российскими переговорщиками, если сочтет это необходимым, так или иначе он получит полный отчет.

По словам Кушнера, в ходе переговоров в Абу-Даби стороны обсуждали вопросы, к которым американские посланцы планируют вернуться в ходе последующих встреч. Переговоры проходили при посредничестве США и длились два дня.

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начались первые за девять месяцев прямые трехсторонние переговоры Украины, США и России. Встречи длились два дня при посредничестве американских спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Стороны обсуждали гарантии безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и возможность масштабного обмена пленными.