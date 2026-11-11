Абу-Даби без результата: почему стороны не продвинулись в вопросе гарантий безопасности

В Абу-Даби завершился очередной раунд трехсторонних переговоров по вопросам безопасности. О ходе встречи и вероятных результатах в эфире 24 Канала рассказал политолог Петр Олещук.

Adv

популярные видео

Каковы итоги встречи в Эмиратах?

Второй день консультаций в ОАЭ оказался заметно короче предыдущего, ведь стороны вели обсуждение лишь около двух часов. Аналитики обращают внимание на то, что переговоры зашли в тупик или же застопорились из-за отсутствия необходимого мандата.

Скорее всего, как, собственно, все и ожидали, никаких серьезных глобальных договоренностей не состоялось– предполагает политолог.

По словам Олещука, признаков согласования принципиальных политических вопросов пока нет, поэтому ситуацию следует оценивать без лишних иллюзий.

Возможны ли гуманитарные договоренности?

Несмотря на отсутствие прорыва в стратегических договоренностях по вопросам безопасности, контакты сторон могут принести локальные результаты. Речь идет прежде всего о неотложных гуманитарных проблемах и возвращении людей.

Реклама

Возможно, будут какие-то договоренности об обмене пленными, возможно, о каких-то гуманитарных операциях, подобных той, что произошла в Олешках, но вряд ли больше– отметил Петр Олещук.

Таким образом, практические результаты раунда, скорее всего, ограничатся точечными шагами без изменения общей рамки безопасности, на которую рассчитывает страна-агрессор.

Что известно о переговорном процессе?

Ранее сообщалось, какие темы выносились на повестку дня и что обсуждали стороны на встречах 10–11 ноября. В частности, большое внимание уделялось тому, какими стали итоги первого раунда переговоров в Абу-Даби, где продолжительность встречи превысила пять часов. В то же время главным гуманитарным ожиданием от подобных встреч остается вопрос, состоится ли очередной большой обмен пленными в ближайшее время.