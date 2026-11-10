В Абу-Даби обсудили гарантии безопасности, в том числе для России, – СМИ

В ходе встречи 10 ноября участники пытались согласовать ключевые пункты возможных договоренностей, сообщает"Украинская правда" со ссылкой на собственный источник, близкий к украинской делегации. Консультации проходят при посредничестве Соединенных Штатов и рассчитаны на 2 дня.

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О чем говорили в первом раунде

Основное внимание стороны сосредоточили на долгосрочной безопасности не только нашего государства, но и всей Европы. Отдельным блоком переговорщики поднимали вопрос о специфических требованиях Кремля относительно гарантий безопасности для Москвы.

Вторым ключевым вопросом повестки дня стало послевоенное восстановление инфраструктуры Украины и выработка новых механизмов европейской стабильности на фоне острого кризиса доверия между странами.

Ключевая позиция украинской стороны – сначала должна быть прекращена война. Только после этого возможен переход к формированию новой архитектуры безопасности в Европе, которая должна обеспечить долгосрочную стабильность и не допустить повторения агрессии– отметил источник издания.

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Перед трехсторонним раундом украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими союзниками и официальными лицами США. Представители Киева отмечали, что не ожидают мгновенного прорыва от стартовой встречи, однако рассчитывают добиться значительного прогресса уже во второй день переговоров.

Ранее в СМИ сообщалось, что представители Вашингтона предложили Кремлю рассмотреть гарантии для Киева по образцу Устава НАТО.