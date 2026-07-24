Про це пише Financial Times із посиланням на представників Офісу президента.

Що відомо про позицію Лумер та її візит?

За даними видання, Лумер ще донедавна переконувала свою аудиторію, що Україна корумпована, не заслуговує на підтримку США та нібито керується "апологетом джихаду". Згодом вона помітно змінила риторику – від різкої критики Києва до публічної підтримки України в середовищі MAGA.

У FT зазначають, що такий поворот привернув особливу увагу не лише через її близькість до Дональда Трампа, а й через вплив серед американських ультраправих, які здебільшого скептично ставляться до допомоги Україні з боку США. Видання припускає, що зміна її позиції може мати значення і для частини цієї аудиторії.

Оскільки президент (Трамп – 24 Канал), схоже, як і раніше, прислухається до її порад з усіх питань – від політики до кадрових призначень, – її зміна позиції щодо України та публічна підтримка можуть допомогти змінити думку серед американських ультраправих,

– вважають у виданні.

FT також пише, що небагато неурядових активістів мають такий доступ до Трампа, як Лумер. Саме це, ймовірно, допомогло їй налагодити контакти з високопоставленими чиновниками в Києві, зокрема й із самим Зеленським.

Перший заступник голови ОП Сергій Кислиця також зустрівся з Лорою Лумер та показав їй територію Києво-Печерської лаври. Вона побувала й у київському McDonald's, який неодноразово зазнавав російських атак.

Позуючи на тлі зруйнованих російськими ракетами будівель, Лумер похвалила "стійкість України", яка, за її словами, "залишається незмінною".

Залишається незрозумілим, що саме спонукало Лумер до такої різкої зміни поглядів.

Тим, хто запитує: ні, уряд України не оплачував мою поїздку до України,

– водночас заявила вона.

Нагадаємо, що Лумер уперше за роки війни приїхала до Києва 21 липня. Вона пояснила, що візит до України став для неї спробою розібратися в ситуації.

В Офісі президента оцінили такий крок і зазначили, що блогерка має змогу на власні очі оцінити наслідки російської агресії та зробити власні висновки про те, що відбувається в Україні.