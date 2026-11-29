Про це написав дипломатичний редактор The Guardian Патрік Вінтур.

Adv

популярні відео

Що Кушнер розповів про свій досвід переговорів?

В інтерв'ю генеральному директору медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру Кушнер визнав, що після призначення на український напрямок близько року тому йому довелося вивчати особливості Європи та проблеми України.

Водночас він наголосив, що його бізнесовий досвід допомагає розуміти геополітику через економічні інтереси. На думку Кушнера, економіка та міжнародна політика тісно пов'язані між собою.

Однак саме такий підхід до дипломатії викликав критику Вінтура. На його думку, Кушнер сприймає війну не як агресію однієї держави проти іншої, а радше як низку непорозумінь і проблем у комунікації, які можна владнати за допомогою правильних домовленостей.

Як Кушнер висловився про Путіна?

Особливе занепокоєння автора The Guardian викликала оцінка, яку американський переговорник дав російському диктатору Володимиру Путіну. Кушнер фактично описував його як прагматичного політика, з яким можна домовитися за допомогою економічних стимулів.

Реклама

Путін – подобається людям те, що він зробив, чи ні, – він великий майстер політики. Він історична постать– сказав Кушнер.

Вінтур вважає, що у відповідях американця простежується прихильність до російських наративів про нібито помилки Заходу, які призвели до протистояння з Москвою, зокрема через розширення НАТО на схід.

Автор також звернув увагу на слова Кушнера про зміну кордонів у Європі.

Зрештою, більшість кордонів у Європі з часом змінювалися, і вони визначаються війною чи миром, або поступками. Справа не в справедливості чи тому, хто має рацію, а хто ні. Справа в тому, щоб припинити вбивства– заявив американський переговорник.

На думку Вінтура, така позиція фактично відсуває на другий план питання відповідальності за вторгнення та міжнародного права, а також перегукується з вимогами Москви зберегти захоплені силою українські території.

Реклама

Кушнер також заявив, що Путін демонстрував стриманість, оскільки не застосував ядерну зброю, і запевнив американську сторону, що не має наміру цього робити.

Чому автор The Guardian критикує підхід американського переговорника?

Вінтур вважає, що Кушнер намагається зрозуміти обидві сторони конфлікту, однак у результаті його відповіді демонструють упередженість на користь агресора. Зокрема, американський представник пояснював, чому Путін нібито не може погодитися на припинення вогню: російський лідер, за його словами, не впевнений, що після зупинки бойових дій вдасться досягти домовленостей, які унеможливлять нову війну.

Кушнер також заперечував, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського. Однак співрозмовник американця Матіас Депфнер нагадав про низку прикладів такого тиску, зокрема про заяви президента США щодо необхідності зміни українського лідера.

Серед можливих шляхів врегулювання Кушнер назвав нову архітектуру безпеки Європи, вступ України до Євросоюзу з гарантіями, подібними до п'ятої статті НАТО, та подальше вирішення територіального питання на Донбасі. Водночас він визнав, що конкретики щодо таких гарантій поки недостатньо, ані Москва, ані Київ, ані європейські партнери не підтримали запропонований підхід.

Реклама

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Вашингтон пропонує Україні припинення вогню без попереднього узгодження гарантій безпеки. Київ натомість наполягає, що домовленості про завершення бойових дій мають передбачати конкретні механізми захисту від нового нападу Росії.

Водночас спецпосланець Білого дому вже неодноразово потрапляв у скандали через симпатії до Москви, зокрема назвав очільника Кремля гросмейстером політики та звинувачував європейські країни у веденні проксі-війни.