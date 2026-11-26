Президентський зять та один із ключових переговірників від США Джаред Кушнер 25 листопада 2026-го дав велике інтерв'ю подкасту MD Meets про перебіг перемовин щодо врегулювання війни в Україні та паралельно розсипався в компліментах російському диктатору Владіміру Путіну.

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У ході розмови Кушнер назвав Путіна "гросмейстером політики", висловив тверде переконання в його прагненні до миру, а саму війну охарактеризував як проксі-протистояння Європи та Росії.

Втім, значно більше занепокоєння викликає те, що у своїх оцінках американський переговорник неодноразово повторював аргументи Кремля, подекуди навіть суперечачи попереднім заявам самого Дональда Трампа.

24 Канал проаналізував інтерв'ю Кушнера, щоб розібратися, як він пояснює причини російської агресії, кого звинувачує у гальмуванні мирних переговорів та якого миру насправді прагне Вашингтон.

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Навіть якщо уявити, що сам по собі Джаред Кушнер не є затятим прихильником пропагандистських наративів Кремля (хто він такий – читайте у нашому великому профайлі) і щиро намагається розв'язати проблему війни десь "посередині", тобто шляхом компромісів з обох сторін, – його постійні візити до Кремля та вкрай рідкісні візити до Києва даються взнаки.

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Серія кількагодинних псевдоісторичних лекцій з боку Владіміра Путіна, вочевидь, негативно позначається на сприйнятті реальності американськими переговірниками, і саме це інтерв'ю Джареда Кушнера є доволі показовим доказом цього.

Джаред Кушнер під час інтерв'ю Матіасу Депфнеру / Скріншот

Особливо впадає в око частина інтерв'ю, в якій Кушнер розповів про свої особисті враження від спілкування з російським керівництвом. Зокрема, американський переговорник назвав своїм "чудовим другом" спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва, з яким співпрацював ще під час нафтової кризи у 2020-му році. На переконання Кушнера, Дмитрієв є активним прихильником миру та зближення Росії із Заходом.

Та це не було б великою проблемою, якби Кушнер не виявився не менш щедрим на компліменти й щодо самого російського диктатора.

Хоч би що люди думали про його вчинки, він гросмейстер політики та історична постать. Приходить добре підготовленим, вдумливий, багато занотовує, поки ми говоримо, і дуже точно викладає свої позиції. Він глибоко розуміє ці питання й має щодо них тверді погляди. Ми зі Стівом гадаємо, що він хоче миру й хоче змінити відносини Росії з Америкою, щоб перевірити, чи є шанс почати з чистого аркуша, – заявив Джаред Кушнер.

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Втім, як висловився президент Аналітичного центру політики Олег Лісний в ефірі 24 Каналу, така захопленість Путіним з боку Кушнера радше свідчить не про "геніальність" російського диктатора, а про те, що самі американські переговірники погано готують до цих зустрічей.

Олег Лісний президент Аналітичного центру політики Якщо він так захоплюється гарною підготовкою Путіна, то чому вони погано готуються до цих зустрічей? Чому він їх завжди переграє? Гарний "опер" завжди виграє навіть у гарного бізнесмена. Путін – історична особа, тут я не буду сперечатись, але ж Гітлер теж історична. І Сталін історична. Але від цього жертвам цих історичних фігур не легше.

Далі – більше. Пояснюючи причини погіршення американсько-російських відносин, Кушнер фактично переказав претензії самого Путіна до адміністрацій Джорджа Буша та Барака Обами. А от щодо Джо Байдена американський переговорник пішов ще далі, фактично звинувативши останнього не лише в роздмухуванні антиросійських настроїв у США, а й у провокуванні війни в Україні.

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За першого президентського терміну Трампа щодо нас вели розслідування через імовірну змову з Росією. Звинувачення виявилися цілковито неправдивими. Це породило багато антиросійських настроїв. Ми пережили два з половиною жахливі роки, коли світові брехали й ним маніпулювали… Потім ми почали знаходити способи співпраці з росіянами. Почалася пандемія COVID, і президентський термін Трампа закінчився. За свого президентства Байден запросив Україну вступити до НАТО. Пролунала ця заява, потім почалася війна, і вона триває досі, – звинуватив попереднього президента Кушер.



Зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена у 2021 році / Фото – Getty Images

Щоправда, в реальності жодного офіційного запрошення до НАТО за президентства Байдена Україна так і не отримала. На саміті Альянсу у червні 2021-го року союзники лише підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо майбутнього членства України. Ба більше, коли у 2014-му році Росія окупувала Крим та розпочала війну на Донбасі, наша держава взагалі мала позаблоковий статус, а до початку російської агресії популярність самої ідеї вступу до Альянсу була надзвичайно низькою.

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Та, безумовно, після стількох годин спілкування особисто з Путіним Кушнер не зміг також обійтися без своєрідного "історичного екскурсу".

Американський переговірник таким чином спробував пояснити певні побоювання росіян щодо України.

Якщо поглянути на останню тисячу років російської історії, на Росію нападали, мабуть, раз на століття, і щоразу нападники приходили через коридор, яким нині є Україна, – каже Кушнер.

Причому Джареду Кушнеру варто було б скористатися Вікіпедією чи спитати ШІ, а не сліпо дослухатися до марень російського диктатора. Достатньо згадати хоча б похід Наполеона вглиб Російської Імперії у 1812-му році через територію сучасної Білорусі, аби поставити під сумнів це твердження.

Та й говорячи про розширення НАТО на схід, яке нібито найбільше лякає Росію, Кушнер чомусь залишає поза увагою причини, через які держави Центральної та Східної Європи, в принципі, так прагнули вступити до Альянсу.

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Та якщо готовність Кушнера дослухатися до аргументів Кремля ще можна було б пояснити специфікою його посади, то значно складніше пояснити його готовність повторювати російські звинувачення на адресу України, які раніше спростовували самі ж американці.

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Мабуть однією з найбільш резонансних заяв Джареда Кушнера виявилася його оцінка перебігу мирних переговорів наприкінці 2025-го року.

За словами американського переговірника, ще у листопаді минулого року Путін вже нібито майже погодився припинити вогонь і нарешті укласти угоду – та "злобні українці" раптом атакували його резиденцію.

Наприкінці грудня, українці атакували будинок Путіна, і це, гадаю, відкинуло його назад. До кінця лютого ми дещо просунулися, але на той момент, здавалося, далі рухатися нікуди. Обидві сторони хотіли подивитися, чого зможуть досягти на полі бою. З лютого по вересень ми постійно підтримували зв'язок, але обидві сторони виявляли мало гнучкості, і можливостей зблизити позиції ми майже не бачили, – заявив Кушнер.

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Безумновно, ніхто б в Україні особливо не засмутився, якби дрони дійсно полетіли в путінський палац, проте тоді ж американське видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в ЦРУ повідомило, що ані сам Путін, ані його резиденція не були цілями української атаки. Ба більше, вже 4 січня 2026 року навіть сам Дональд Трамп публічно заявив, що не вірить у російську версію подій.

Заява Трампа щодо фейкового "замаху" на Путіна – дивіться відео:

Тож майже через рік після цього інциденту американський переговірник продовжує публічно оперувати версією Кремля, яка при цьому суперечить як висновкам американської розвідки, так і словам його власного президента, який і призначив Кушнера домовлятися про мир.

Не менш своєрідними виявилися й аргументи Кушнера щодо миролюбності Володимира Путіна. Про це свідчить нібито його стриманість у війні з Україною, адже попри десятки тисяч жертв серед цивільних, зруйновані дитячі лікарні та постійні атаки на інфраструктуру, на яких Кушнер також окремо наголоси, назвавши їх "жахливими" – Росія все ж не знищила світ ядерною зброєю.

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Власне, це Кушнер і визнчає як певну форму "милосердя" з боку російського диктатора. Водночас, американський переговірник не забув скинути всю провину на Європу, прямо в тій же частині відповіді.

Досі війна здебільшого не виходила за межі України, але фактично вона стала проксі-війною, в якій Європа фінансує й озброює Україну в її протистоянні з Росією. Вистачить невеликого прорахунку, щоб війна різко загострилася. Досі Путін виявляв стриманість. Він погодився не застосовувати ядерної зброї і запевнив нас, що не має такого наміру, – наголосив Кушнер.

Джаред Кушнер та Стів Віткофф в Москві / Фото – Getty Images

Тобто, за такою логікою, російський диктатор, який вже майже п'ять років веде повномасштабну війну проти сусідньої держави, заслуговує на компліменти хоча б за те, що не знищив світ ядерною зброєю. Аналітик Олег Лісний також розбиває аргументацію Кушнера про проксі-війну Європи, адже фактично Путін роками веде гібридну агресію проти країн Європейського Союзу.

Олег Лісний президент Аналітичного центру політики Звинувачувати Європу в провокаціях – це те саме, що казати, ніби гарна дівчина в короткій сукні провокує маніяка. А чиї ракети літають по Польщі? Хто підпалює залізниці в Німеччині та готував теракти? Це робить Росія, а не Європа.

Та й сама теза Кушнера щодо проксі-війни Європи проти Росії є доволі своєрідною. Адже європейці почали масово озброювати Україну саме внаслідок російського вторгнення, а не навпаки (про це весь час, дло речі, повторює його тесть, розповідаючи про свою роль на початку повномасштабного вторгнення).

При цьому військова допомога Росії з боку Ірану та навіть безпосередня участь військових КНДР у війні чомусь не спонукають Кушнера говорити про проксі-війну цих держав проти України.

Цікаво, що сам Кушнер визнає, що, попри всі зусилля американських переговірників, Путін не зацікавлений у негайному припиненні вогню. Щоправда, зять Трампа пояснює це побоюваннями російського диктатора, що тимчасове перемир'я не призведе до вставновлення тривалого миру.

Ми ставили Путіну те саме запитання про припинення вогню. З його слів ми зробили висновок – і це наше тлумачення, – що він сумнівається, чи зможе домогтися повоєнного врегулювання, яке відверне нову війну, якщо спочатку припинить воювати. Гадаю, це непокоїть і його, і нас, – пояснює мотивацію Кремля Джаред Кушнер

Тут варто нагадати, що ще 11 березня 2025-го року за результатами переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилася на американську пропозицію щодо повного 30-денного припинення вогню. І зрештою, саме Росія в лиці "миротворця" Путіна так і не погодилася на реалізацію цієї ідеї.

Цікавою виявилася й реакція Кушнера на зауваження журналіста щодо посилення тиску адміністрації Дональда Трампа на Україну та особисто Володимира Зеленського. Американський переговірник відкинув такі звинувачення та заявив, що Сполучені Штати є найбільшим "донором" України у цій війні.

Конфлікт в Овальному кабінеті / Фото – Getty Images

Кушнеру навіть не муляє те, що всього за кілька днів після відомої сварки в Овальному кабінеті 28 лютого 2025-го року адміністрація Трампа призупинила надання Україні військової допомоги та обмін розвідданими. Причому, з моменту приходу самого Трампа до Білого Дому, Європа взяла на себе майже всі фінансові витрати на підтримку України.

Тож складається доволі дивна картина: коли Україна намагається відстояти власні інтереси, це нібито створює труднощі для переговорного процесу, а коли Росія відмовляється навіть на кілька тижнів припинити вбивати людей на фронті та в тилу – Кушнер намагається підійти з розумінням та якось пояснити мотиви Путіна.

Союз з Росією коштом України: чого насправді домогаються США на перемовинах

Якщо прибрати весь інформаційний шум, спричинений такими вкрай суперечливими заявами Джареда Кушнера, стає значно зрозуміліша мотивація представника США нахвалювати Володимира Путіна. Адже в ході інтерв'ю зять Трампа доволі відверто розповів і про те, яким він бачить майбутнє американсько-російських відносин та чому це настільки важливо для нинішньої адміністрації США.

Путін, Сі та Трамп під час саміту в китайському Шеньчжені / Фото – Getty Images

На переконання Кушнера, одним із головних завдань Дональда Трампа за його другої президентської каденції є вибудовування відносин із Китаєм, і в цьому контексті американський переговірник вбачає цілком конкретну вигоду від зближення з Москвою.

У Другій світовій війні Сполучені Штати й Росія воювали на одному боці…Думаю, Америка може багато виграти, якщо ми досягнемо миру, Росія займе нейтральнішу позицію щодо нас і ми зможемо співпрацювати, – каже Кушнер

Не варто також забувати, що сам Джаред Кушнер, як і його колега Стів Віткофф, прийшов у політику з бізнесу. І обидва, схоже, щиро переконані, що перспектива заробити гроші може виявитися для Росії привабливішою за продовження війни.

До прикладу, як повідомляли американські медіа, Кушнер раніше активндо пропонував залучити американські компанії до російських нафтових проєктів та виробництва титану після завершення війни. Щоправда, останнім американські переговірники відійшли від ідеї спокусити Кремль бізнесовими угодами.

Політолог Олег Лісний також ставить під сумнів бажання Путіна заробляти на спільних проєктах з американцями, адже вочевидь мотивація російського диктатора лежить в площині, яку банально не здатні усвідомити американські переговірники.

Олег Лісний президент Аналітичного центру політики Кризові менеджери від бізнесу не можуть вирішити питання війни, якщо вони хочуть на цьому заробити. Путін не хоче заробляти, йому вже гроші не цікаві. Він хоче опинитися в підручниках історії та відновити Радянський Союз. Якщо не розуміти цієї природи, ніякої ефективності перемовин не буде.

Втім, інтерес американського бізнесу до російських активів нікуди не зник. Вже 25 листопада американський мільярдер Тодд Боелі домовився про придбання закордонних активів російського "Лукойлу", вартість яких оцінюють у 16 мільярдів доларів. Причому, як з'ясувало Reuters, ще минулого тижня до консорціуму покупців входили й давні бізнес-партнери самого Кушнера.



Це, звісно, не означає, що зять Трампа веде мирні переговори заради власного збагачення. Однак доволі показово, наскільки тісно в оточенні американського президента переплітаються дипломатія, геополітика та бізнес. Детальний розбір цієї скандальної історії читайте на 24 Каналі.

Джаред Кушнер та Стів Віткофф у Києві / Фото – Офіс Президента

Заради справедливості варто зазначити, що сам Кушнер, принаймні публічно, виступає за збереження суверенітету України, її вступ до Європейського Союзу та надання нашій державі гарантій безпеки. Причому саме з його вуст раніше пролунала ідея зробити ці гарантії аналогічними до 5 статті НАТО. Однак далеко не факт, що його уявлення про достатні гарантії безпеки збігається з українським, особливо в частині реальних забов'язань щодо захисту України у випадку повторного вторгнення.

Коли у 1949 році створили НАТО, Європа, по суті, запитувала Америку, чи та стане на її захист у разі нападу. Вони домовилися, що напад на одного – це напад на всіх і що учасники стануть на захист того, хто зазнав нападу, у спосіб, який вважатимуть за потрібне. Застосування сили – один із варіантів. Формулювання статті 5 – золотий стандарт. Якщо ви зможете домогтися від інших країн такої гарантії, не вступаючи до НАТО, це буде значний поступ. Гадаю, Україна просить більшої конкретики, але ми не зможемо запропонувати їй конкретніших формулювань, ніж ті, що діють між членами НАТО, – так американський переговірник пояснив тонкощі формулювань.

Зрештою, для України завершення війни є питанням виживання, а для нинішньої адміністрації США – ще й можливістю налагодити відносини з Росією, послабити її зв'язки з Китаєм та відкрити нові можливості для американського бізнесу. І найбільша небезпека полягає в тому, що за реалізацію американських планів, Вашингтон, схожу, хоче запропонувати заплатити саме українцям.