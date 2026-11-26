Боелі є одним із донорів Трампа і комітетів МАGA. Він відомий нам тим, що викупив клуб "Челсі" і був співвласником через консорціум Clearlake Capital. Боелі ще є співвласником баскетбольного клубу Los Angeles Lakers разом із братом Кушнера, Джошуа Кушнером (який має контрольний пакет акцій). Також Боелі має спільні бізнес-партнерства безпосередньо із Кушнером на Близькому Сході. Про це пише Дмитро Корнієнко.

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Угоду тепер має затвердити Міністерство фінансів США

Щоб отримати схвалення Мінфіну США, акції, які будуть викуповуватися холдингом Боелі, розмістять на окремому рахунку в ОАЕ, а не передадуть кошти безпосередньо "Лукойлу". Така схема має забезпечити згоду Міністерства фінансів США, яке заборонило надавати кремлівській компанії фінансову вигоду від угоди.

Але я тут додам: "ніби" має. Це дуже важливий аспект.

Спільні бізнес-зв'язки Боелі та Кушнера саме на Близькому Сході. І саме через брата президента ОАЕ Тахнуна бін Заїда, тобто, правлячу родину країни, яка має змогу вирішувати всі питання в "ручному режимі". Тахнун та його компанія IHC є одними з головних інвесторів у консорціум Боелі, який викуповує якраз активи "Лукойлу". При цьому Тахнун є головним інвестором і в близькосхідний фонд Кушнера Affinity Partners.

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Ще більш цікаво те, що 25 листопада 2026 року Reuters повідомило, що компанія Тахнуна IHC покинула консорціум Боелі минулого тижня. Тобто 16 – 22 листопада. Очевидно, це зроблено, щоб уникнути звинувачень у конфлікті інтересів та через результати виборів до Конгресу. Але там не просто конфлікт інтересів. Там "конфліктище". Також квапливість фіналізувати угоду пояснюється бажанням встигнути її закінчити до 3 січня – початку роботи нового Конгресу, який би все це ускладнив.

Тобто ми маємо таку ситуацію: Боелі, який безпосередньо пов'язаний бізнес-зв'язками з братом президента ОАЕ Тахнуном, який, своєю чергою, пов'язаний із Кушнером (а Тахнун в терміновому порядку вийшов із консорціуму Боелі, який зараз викуповує закордонні активи "Лукойлу") – ось вони всі будуть гарантувати Мінфіну США, що кошти з продажу не потраплять напряму до Кремля (мова про понад 10 мільярдів доларів).

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Сумнівні гарантії чесності

З урахуванням того, що Кремль погодився продати американцям та інвестору з оточення Кушнера, а не будь-кому, це ніяк, звісно ж (сарказм), не пов'язано з перемовним процесом щодо України та корупцією американських перемовників.

Тобто чесність і непотрапляння коштів до Кремля перед Мінфіном США будуть гарантувати ОАЕ, де родинні фонди президента Заїда разом із Кушнером якраз місяць тому потрапили у скандал у межах розслідування Vanity Fair і були звинувачені у "відмиванні мільярдів доларів, політичних доларів".

При чому Боелі особисто знайомий з міністром фінансів ОАЕ, і зустрічався минулого року особисто для обговорення фінансових відносин йдеться в пост-релізі міністрества. Тобто, міністром, який буде "ніби" стежити та гарантувати, що гроші напряму не потраплять до Кремля.

Це ті ОАЕ, які є близькими союзниками Кремля і сприяють йому у криптовалютних розрахунках, продажу золота та реєстрації тіньового флоту. І все це можливо для ОАЕ і їхніх компаній тільки з політичного дозволу керівної родини.

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Тож що ми маємо у підсумку?

Кушнер і Віткофф нещодавно ніби повідомили європейців, що бізнес-проєкти з Кремлем "всьо" (хоча, нагадаю, саме ці двоє весь час до того такі звинувачення заперечували), але менше ніж через день після цього ми дізнаємося, що угода про продаж закордонних активів "Лукойлу", пов'язана якраз саме з бізнес-партнерами Кушнера на Близькому Сході, була підписана.

При цьому тиждень тому головний інвестор Кушнера на Бл. Сході, брат президента ОАЕ Тахнун бін Заї, вийшов з консорціуму Боелі, який якраз буде викуповувати ці активи "Лукойлу", – і при цьому кошти у розмірі 10 мільярдів доларів будуть лежати саме на рахунку в банку ОАЕ, що під контролем правлячої родини Заїдів. Вони ніби гарантуватимуть, що Кремль не використає ці кошти напряму.

Тобто гарантувати це має бізнес-партнер Кушнера – правляча родина Заїдів, представників якої разом із Кушнером звинувачували в "чорній політичній касі". І при цьому ОАЕ є близькими партнерами Кремля у всьому, що стосується фінансів та обходу санкцій. Звісно, усі нас запевняють (і наша перемовна група, на жаль), що це "не пов'язано" з діяльністю Кушнера, який під виглядом мирних перемовин досягав цієї комерційної угоди з високим корупційним ризиком.

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Що говорять про Кушнера українські посадовці?

Те, що мене вчора остаточно добило, так це слова одного з лідерів перемовної групи – Буданова, який заявив: "Пан Кушнер і пан Віткофф, вони геостратеги. Це неправильна точка зору, що вони тільки з позиції бізнесу на все це дивляться".

Ця заява пролунала під час суто внутрішнього українського заходу "Діалог заради єдності" – тобто, гострої політичної чи медійної необхідності таке казати не було.

Як вчора цей кубик Рубіка не крутив, але знайти хоч один аргумент, щоб стверджувати подібне Буданову на тлі останніх бізнес-повідомлень і трьох днів бенефісу маніпуляцій Кушнера щодо України в інформаційному полі, я не зміг. Це все якраз про бізнес. І новина про характер продажу активів "Лукойлу" – це не просто підтвердження. Це прямо-таки крик...

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Сподіваюсь, заяви Буданова продиктовані хоча б професійною необхідністю по лінії колишньої посади керівника ГУР, а не політичними амбіціями чи мотивами, чи, ще гірше, дійсно вірою у те, що каже. Бо якщо це віра, то тоді наша перемовна група виглядає сумно: зі скомпрометованими Арахамією та Умеровим, які мають власний інтерес бути комфортними для Білого дому, та з такою позицією Кирила Олексійовича.

Не можна дозволити, щоб кошти від обміну акцій закордонних активів "Лукойлу" були в банках ОАЕ – існує великий ризик, що вони будуть використані не так, як обіцяють дуже "надійні люди". І є ризик, що частково вони підуть зрештою на війну проти України, або для регіональних впливів Кремля, що потім все одно конвертується у збір ресурсів для війни проти України.

До нас ставитимуться як до ідіотів, поки ми будемо дозволяти до себе так ставитися, а не використовувати вже наявний ресурс, щоб цьому протидіяти.