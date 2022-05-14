За день до цього помер попередній президент

Шейх Мохамед бін Заїд Аль Нахайян є одним із наймогутніших лідерів арабського світу. Таке рішення прийняли на засіданні правителі семи шейхів ОАЕ.

До теми Помер президент ОАЕ – шейх Халіфа бен Заїд Аль Нахайян

Його обрали президентом у суботу, 14 травня, одразу на наступний день після смерті колишнього лідера ОАЕ. Шейх Халіф помер 13 травня у віці 73 років.

Додамо, що в ОАЕ триває триденний траур, під час якого підприємства по всій країні закриті, а виступи припинені на честь шейха Халіфи. На електронних білбордах зображено фото покійного шейха в Дубаї.

Співчуття про смерть шейха Халіфи висловив, зокрема, президент США Джо Байден, президент Росії Володимир Путін та королева Великої Британії Єлизавета ІІ. А президент Франції Еммануель Макрон 15 травня відвідає Абу-Дабі.

Що відомо про нового президента

Шейх Мохамед був обраний Федеральною Верховною Радою після багатьох років фактичного правління, адже його зведений брат Халіф бін Заїд Аль Нахайян не міг керувати через погане здоров'я.

Після свого обрання Мохамед висловив вдячність за довіру, яку йому надали члени ради. Додамо, що голосування було одностайним серед шейхів ОАЕ, до якої входить і Дубай.

Ми вітаємо його і присягаємо на вірність, наш народ також присягається йому на вірність. Всю країну він веде, щоб, дасть Бог, стати на шляхи слави і честі,

– написав правитель Дубая шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум у соцмережі.

Шейх Мохамед – випускник британської Королівської військової академії Сандхерст, він командує однією з найбільш оснащених армій у регіоні Перської затоки.



Новий президент ОАЕ Мохамед Заїд Аль Нахайян / Фото atalayar

61-річний шейх Мохамед, який роками працював фактичним лідером "за лаштунками", перетворив збройні сили ОАЕ на високотехнологічну силу, що в поєднанні з ресурсами нафти та статусом ділового центру розширило вплив Еміратів на міжнародному рівні.

Шейх Мохамед почав керувати, коли його зведений брат Шейх Халіфа переніс інсульту у 2014 році. Місцеві ЗМІ пишуть, що під його керівництвом ОАЕ:

відправили людину в космос,

відправили зонд на Марс,

відкрили свій перший ядерний реактор.

Додамо, що наразі зв'язки ОАЕ з США стали помітно напруженими. Все через те, що Саудівська Аравія та ОАЕ відмовилися стати на якусь сторону в російсько-українському конфлікті та відкинули заклики Заходу прокачувати більше нафти.

Цікаво, що зміна влади відбувається лише втретє, адже ОАЕ стали незалежною державою в 1971 році.