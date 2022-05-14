Днем ранее умер предыдущий президент

Шейх Мохамед бин Заид Аль Нахайян является одним из самых могущественных лидеров арабского мира. Такое решение приняли на заседании правители семи шейхов ОАЭ.

К теме Умер президент ОАЭ – шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян

Его избрали президентом в субботу, 14 мая, на следующий день после смерти бывшего лидера ОАЭ. Шейх Халиф скончался 13 мая в возрасте 73 лет.

Добавим, что в ОАЭ продолжается трехдневный траур, во время которого предприятия по всей стране закрыты, а выступления приостановлены в честь шейха Халифы. На электронных биллбордах изображено фото покойного шейха в Дубае.

Соболезнования о смерти шейха Халифы выразил, в частности, президент США Джо Байден, президент России Владимир Путин и королева Великобритании Елизавета II. А президент Франции Эммануэль Макрон 15 мая посетит Абу-Даби.

Что известно о новом президенте

Шейх Мохамед был избран Федеральным Верховным Советом после многих лет фактического правления, ведь его сводный брат Халиф бин Заид Аль Нахайян не мог руководить из-за плохого здоровья.

После своего избрания Мохамед выразил благодарность за доверие, которое ему оказали члены совета. Добавим, что голосование было единодушным среди шейхов ОАЭ, в который входит и Дубай.

Мы приветствуем его и клянемся в верности, наш народ также клянется ему в верности. Всю страну он ведет, чтобы, даст Бог, встать на пути славы и чести,

– написал правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум в соцсети.

Шейх Мохамед – выпускник британской Королевской военной академии Сандхерст, он командует одной из наиболее оснащенных армий в регионе Персидского залива.



Новый президент ОАЭ Мохамед Заид Аль Нахайян / Фото atalayar

61-летний шейх Мохамед, работавший годами фактическим лидером "за кулисами", превратил вооруженные силы ОАЭ в высокотехнологичную силу, что в сочетании с ресурсами нефти и статусом делового центра расширило влияние Эмиратов на международном уровне.

Шейх Мохамед начал руководить, когда его сводный брат Шейх Халифа перенес инсульт в 2014 году. Местные СМИ пишут, что под его руководством ОАЭ:

отправили человека в космос,

отправили зонд на Марс,

открыли свой первый ядерный реактор.

В настоящее время связи ОАЭ с США стали заметно напряженными. Все из-за того, что Саудовская Аравия и ОАЭ отказались встать на какую-то сторону в российско-украинском конфликте и отвергли призывы Запада прокачивать больше нефти.

Интересно, что смена власти происходит только в третий раз, ведь ОАЭ стали независимым государством в 1971 году.