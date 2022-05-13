Шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян правил ОАЭ с 2004 года. О причинах его смерти пока не сообщили.

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О смерти шейха сообщило Министерство по делам президента.

Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи со смертью Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента ОАЭ,

– говорится в сообщении.

В ОАЭ объявили траур

Министерство по делам президента объявило 40-дневный траур в связи со смертью шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

Сегодня, 13 мая, в стране опустят флаги, а министерства, ведомства, федеральные и местные учреждения приостановят работу.

Частный сектор будет соблюдать трехдневный траур.

Что известно о покойном президенте ОАЭ

Шейх Халифа бин Заид Аль Нахайян родился в 1948 году. Он был вторым по счету президентом ОАЭ и 16-м правителем эмирата Абу-Даби.

Он занимал пост президента ОАЭ с 3 ноября 2004 года, став преемником своего отца – шейха Зайда бин Султана Аль Нахайяна. Шейх Зайд был первым президентом ОАЭ после объединения в 1971 году, пока не скончался 2 ноября 2004 года.

Став президентом ОАЭ как старший сын своего отца, шейх Халифа руководил федеральным правительством и правительством Абу-Даби. Также он руководил развитием нефтегазового сектора и перерабатывающих отраслей.

Кроме того, он инициировал развитие системы выдвижения кандидатов в члены Федерального национального совета. Фактически это первый шаг к установлению прямых выборов в ОАЭ.

Шейх Халифа скончался в возрасте 73 лет.

Кто может перенять кресло президента

У шейха Халифы 8 детей – 6 дочерей и 2 сына: Мухаммед Аль Нахайян и Султан Аль Нахайян. Вероятно, именно старший сын шейха Халифы Султан станет следующим президентом ОАЭ.

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