На світанку 22 листопада пролунав потужний вибух у порту біля другого за розмірами міста у Лівії – Бенгазі. Внаслідок атаки один із найновіших корветів військово-морських сил РФ "Меркурій" затонув у лівійських водах за тисячі кілометрів від берегів Росії.

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Місцева влада спершу не називала винних, але згодом почала заявляти, що атаку здійснили за допомогою морських дронів із секретної бази українських військових на заході Лівії. Наступного дня Володимир Зеленський підтвердив, що удар по російському кораблю завдали саме українці.

Але як українські військові змогли потопити російський корвет біля берегів Лівії, чи справді Україна має військові бази на її території та чому не все так однозначно із заявами лівійських урядовців – розповідає 24 Канал.

Що сталося у порту Бенгазі та які російські кораблі потрапили під удар

Після вибуху у порту Бенгазі, розташованого на сході Лівії, у місцевих медіа спершу почала поширюватися інформація про можливу детонацію боєприпасів на складі військово-морської бази. Але вже за кілька годин тамтешня адміністрація заявила інше: вибухнув російський корабель біля причалу.

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Як розповіли лівійські військові виданню Associated Press, російський корвет "Меркурій" було атаковано морськими безпілотниками, а на борту виникла пожежа. На супутникових знімках, зроблених у неділю, чітко видно, що більша частина судна перекинулася і затонула, а над водою залишається лише носова частина .

Затонулий російський військовий корвет "Меркурій" після удару безпілотника на військово-морській базі в Бенгазі, Лівія, 22 листопада 2026 року. Фото – Vantor

Влада Бенгазі заявила, що "Меркурій" прямував назад до Росії та зупинився в порту для дозаправки та поповнення запасів. Номінально цей корвет, який ввели в експлуатацію лише у 2023-му році, є частиною Чорноморського флоту РФ, однак через закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли для військових суден він "виконував завдання" у водах Середземного моря під припискою до російського Північного флоту.

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Того ж дня у соцмережах ширилося відео, де чітко видно було, як безпілотник влучив у ще один корабель – суховантаж. Низка іноземних медіа заявила про можливу причетність до цього українських військових, які базуються в західній частині Лівії.

Знищення корвету "Меркурій" – дивіться відео:

23 листопада, відповідальність за атаку взяв на себе Київ. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські сили провели військову операцію біля узбережжя Лівії, в результаті якої було потоплено російський корвет "Меркурій" та знищено бойовий гелікоптер Ка-27, що знаходився на борту, а також було уражено російський ролкер MV ANGARA.

Корвет "Меркурій" вважався одним із найновіших російських військових кораблів. Його було представлено особисто Путіним на Головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі у липні 2023-го року / фото – РосЗМІ

За інформацію СБУ, суховантаж MV ANGARA належав до російського "тіньового флоту" та використовувався для забезпечення військової логістики РФ, транспортування зброї і військового обладнання.

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В основі удару лежала високоточна розвідка. Українські військові знали, що ролкер MV ANGARA під супроводом "Меркурія" прямував до порту Бенгазі з вимкненим транспондером. Вони відстежили місцезнаходження корвета, розмістили сім безпілотних катерів у зоні досяжності удару та вразили обидва судна протягом кількох годин, незважаючи на російські контрзаходи.

Як українські дрони досягли Північної Африки? Ні президент Зеленський, ні Служба безпеки України не підтвердили, але й не спростували інформацію про можливу присутність українських військових у Лівії. СБУ лише стверджує, що дрони були запущені із якогось "материнського судна" – ймовірно, вантажного корабля, переобладнаного для пуску морських безекіпажних катерів.

Коли почалось полювання на росіян у Середземному морі

Знищення "Меркурія" стало ефектним, але далеко не першим епізодом протистояння України та Росії в Середземному морі.

Мінімум з грудня 2025-го року відбувалися епізоди "полювання" на російські судна у Середземному морі, коли декілька кораблів "тіньового флоту" РФ опинилися під ударами повітряних та морських безпілотників. Вони не були офіційно підтверджені, хоча осінтери стверджували, що за операціями стоїть саме Київ.

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Перша атака сталася 19 грудня 2025 року. Тоді за допомогою повітряних дронів бійці спецпідрозділу "Альфа" СБУ атакували танкер QENDIL під прапором Оману, який Росія використовувала для експорту нафти в обхід західних санкцій. У момент удару судно йшло порожнім, тож атака не спричинила загрози для довкілля, проте сам танкер зазнав критичних пошкоджень і втратив здатність виконувати свої завдання.

Російський танкер-газовоз Arctic Metagaz, який зазнав пошкоджень на початку 2026 року внаслідок удару невідомих безпілотників. Фото – Marina Militare

Наступний епізод відбувся уже у ніч на 3 березня 2026-го, приблизно за 240 кілометрів від узбережжя лівійського міста Сирт. Тоді після серії вибухів спалахнув підсанкційний російський газовоз Arctic Metagaz, який перевозив скраплений природний газ у напрямку Єгипту. Після двох місяців неконтрольованого дрейфу в морі пошкоджений газовоз відбуксирували та поставили на якір на сході Лівії.

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Мапа ударів по російським суднам у Середземному морі. Інфографіка – Clément Molin / X

На початку вересня 2026-го в акваторії між островом Крит та узбережжям Лівії безпілотники атакували ролкер Lady Mariia, який росіяни використовували для перевезення озброєння та військових вантажів. Внаслідок ударів на борту спалахнула пожежа, зазнали пошкоджень надбудова та палубне обладнання, а саме судно вимкнуло транспондер і припинило передавати координати.

"Таємні" українські бази в Лівії

Хоча офіційно Україна ніколи не коментувала інформацію про удари по російських кораблях у Середземному морі та присутність своїх військових на території Лівії, за повідомленнями низки іноземних медіа, схоже, що український контингент уже майже рік перебуває у цій північноафриканській країні. Тобто маємо справу з таким собі "секретом Полішинеля" і ситуацією, коли Україна нічого не говорила офіційно, але особливо й не ховалась.

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За даними CNN, українські військові діють на північному заході Лівії ще з кінця 2025-го року. Один із операторів морських дронів розповів журналістам американського видання, що його підрозділ використовував міжнародну військову базу як плацдарм для атак на танкери російського "тіньового флоту".

У квітні 2026-го року французьке видання RFI з посиланням на лівійські джерела повідомило, що понад 200 (!) українських військових офіцерів та експертів розміщені в Лівії за домовленістю з адміністрацією в Триполі на чолі з прем’єр-міністром Абдельхамідом Дбейбою.

За інформацією RFI, українські сили дислокуються на трьох локаціях:

перша – академія військово-повітряних сил Лівії в місті Місрата. У цьому великому об'єкті розміщуються війська Туреччини, Італії та Африканського командування США (AFRICOM), а також оперує британський розвідувальний центр.

друга – база біля міста Ез-Завія, приблизно за 50 кілометрів від лівійської столиці, яка слугує плацдармом для запуску повітряних та морських дронів.

третя локація – об'єкт поблизу Триполі, який використовують для координаційних зустрічей між українськими і лівійськими військовими.

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Підставою для розгортання стала ймовірна угода між Триполі та Києвом, укладена в жовтні 2025-го року. Ініціатором, за словами джерел видання, виступив військовий аташе України в Алжирі.

Угода працює за принципом обміну: українці постачають новітні БПЛА та навчають лівійських військових працювати з дронами, а натомість можуть використовувати їхні військові об'єкти. У перспективі йдеться і про ширшу оборонну співпрацю та українські інвестиції в лівійську нафтогазову галузь.

Одна держава і два уряди: чому не все так просто із заявами лівійських посадовців

Українські удари по російським кораблям "Меркурію" і MV ANGARA викликав значний резонанс, а саму атаку вже засудили в Лівії. Найгучнішою стала реакція заступника голови Президентської ради Муси аль-Куні.

23 листопада він поклав на Україну повну відповідальність за напад і заявив, що вважає схвалення Володимиром Зеленським плану атаки "оголошенням війни" лівійській державі. Він навіть назвав удар "терористичним", закликав зібрати Раду Безпеки ООН, пообіцяв звернутися до Міжнародного суду та запропонував внести Зеленського до списку терористів.

Російська воєнна присутність в Лівії / інфографіка – Defence 24

Паралельно у медіа почали з'являтися повідомлення, нібито уряд країни звернувся до ООН із вимогою розслідування й запитанням, чи не діяли українські експерти на заході Лівії та чи не запускали звідти морські дрони. Зі свого боку, місія ООН у Лівії висловила глибоку стурбованість нападами спрямованими на порт Бенгазі, наголосивши на необхідності повної поваги до суверенітету країни.

Втім, не все так однозначно. Бо після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011-му році та громадянської війни, гаряча фаза якої тривала з 2014 по 2020 роки, Лівія розділилася на дві частини з власними центрами влади, арміями й іноземними покровителями.

На заході, у Триполі, сидить Уряд національної єдності прем'єр-міністра Абдельхаміда Дбейби. Його визнає ООН, і саме з ним співпрацюють Туреччина, Італія, США та Україна.

На сході Лівії, в Бенгазі, діє так званий "Уряд національної стабільності" Усами Хаммада призначений Палатою представників – невизнаного на міжнародному рівні квазіутворення. Він лояльний до командувача Лівійської національної армії Халіфи Хафтара, чиї сили контролюють схід і південь країни, зокрема основні нафтові родовища.

Розподіл територій між ключовими сторонами конфлікту в Лівії: прозахідним Урядом національної єдності (зелений колір) та проросійською Лівійською національною армією під командуванням Халіфи Хафтара (червоний колір). Інфографіка – Ali Zifan / Wikipedia

Таким чином, з різкою критикою виступив саме сепаратистський "Уряд національної стабільності" на сході Лівії, який є одним із найближчих партнерів Москви у регіоні. Російські найманці з "Вагнера" воювали за Хафтара ще у 2019-му році, а після розпуску "Вагнера" його місце зайняв "Африканський корпус".

Це приблизно те саме, якби до ООН поскаржились російські маріонетки та терористи з "ДНР" чи Абхазії.

Росія розбудовує присутність на кількох лівійських авіабазах, зокрема Аль-Хадім, Аль-Джуфра, Гардaбія, Брак-еш-Шаті, Матан-ес-Сарра й Таманхінт.

За оцінкою Шведського агентства оборонних досліджень Лівія – особливо після втрати росіянами впливу в Сирії – стала надважливим вузлом для постачання російських сил у Сахелі та Центральній Африці. До Тобрука під охороною російських суден приходять конвої з військовою технікою, а Bloomberg повідомляв про переговори щодо постійного базування кораблів, що належать Москві. Навесні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також повідомив про домовленість відкрити генконсульство в Бенгазі.

Із заявою заступника голови Президентської ради Муси аль-Куні теж є нюанс. Президентська рада – це колегіальний орган із трьох осіб, сформований у 2021-му році за участі ООН як "надбудова" над обома частинами країни – самопроголошеним урядом на Сході і міжнародно визнаним на Заході.

Формально Президентська рада є символом Лівії як єдиної держави, тож для неї Бенгазі - лівійська територія, хай і підконтрольна Хафтару. Промовчати означало б визнати, що схід країни живе за власними правилами. Але реальна влада знаходиться у Триполі – в Уряду національної єдності прем’єр-міністра Дбейби. До того ж Президентська рада ухвалює рішення одностайно, а говорив лише один її член із трьох. Тож заява аль-Куні це скоріше голос формального органу влади і його особиста думка, яка розрахована насамперед на внутрішньолівійську аудиторію.

Офіційна влада у Триполі теж засудила атаку, але набагато стриманіше. У заяві Міністерства закордонних справ Уряду національної єдності йшлося, що Лівія не є стороною російсько-української війни, а втягування країни в цей конфлікт "під будь-яким приводом є неприйнятним". Однак, на відміну від аль-Куні, відомство не звинувачувало Україну в порушенні суверенітету – лише висловило засудження та закликало надати пояснення.

У МЗС України вже відповіли на звинувачення, наголосивши, що потоплений у Бенгазі російський корвет був законною військовою ціллю (що є чистою правдою). Речник відомства Георгій Тихий підкреслив – Київ поважає суверенітет Лівії та не втягує її у війну, а свої питання та пропозиції лівійцям варто адресувати Росії, яка використовує чужі порти для воєнної логістики й сама створює загрозу для країни.

Україна захищається від збройної агресії Російської Федерації. Наші дії – це реалізація невід’ємного права на самооборону, закріпленого статтею 51 Статуту ООН, – заявив Георгій Тихий коментарі журналістам.

Африканський фронт російсько-української війни

Український удар по "Меркурію" став першою офіційно визнаною Києвом атакою по росіянах в Африці, але аж ніяк не першим українським кроком на континенті.

Україна й Росія протистоять одна одній в Африці вже щонайменше три роки. Там, де Москва роками будувала вплив через найманців, військові бази й підтримку воєнних режимів, Київ шукав способи цей вплив підрізати. Здебільшого це відбувалося тихо: офіційно українська влада про такі операції публічно зазвичай не оголошувала.

Зліва направо: прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі, президент Сенегалу Макі Салл, президент Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, президент України Володимир Зеленський, президент ПАР Сиріл Рамафоса і президент Замбії Хакаінде Хічілема. Київ, 2023 рік. Фото – Офіс президента України

За даними The Wall Street Journal у 2023 році підрозділи ГУР МО безпосередньо брали участь у бойових діях на стороні Суданського уряду проти російських найманців з ПВК "Вагнер" і RSF – місцевої повстанської воєнізованої організації, яку ООН і США звинувачують у геноциді, воєнних злочинах та етнічних чистках.

У липні 2024-го року на півночі Малі, поблизу Тінзауатена, туарегські повстанці з Фронту визволення Азаваду (FLA) разом із бойовиками JNIM знищили десятки російських найманців і малійських військових.

За інформацією французького видання Le Monde, саме завдяки допомозі України туареги змогли завдати найбільшої поразки російському "Африканському корпусу" з моменту його прибуття в Малі на запрошення місцевої хунти у 2021-му році.

Українські військові десь у регіоні Сахелю, Африка / Фото – Кирило Буданов via Telegram

Представник ГУР Андрій Юсов з цього приводу в етері телемарафону казав, що повстанці “отримали необхідну інформацію, і не лише ту, яка дозволила їм провести успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців”. Утім, сам же пізніше цю інформацію хитро заперечив у коментарі FT.

Нині, за даними CNN, близько 15 українських фахівців із безпілотників перебувають на півночі Малі, де надають підтримку силам FLA. Вони зосереджені на навчанні військових організації операцій та не беруть участь у бойових діях.

Тож інцидент у Лівії лише доповнює загальну картину. Україна системно протистоїть росіянам в Африці, нарощує свій вплив на континенті, а тепер ще й проводить морські операції за тисячі кілометрів від фронту, щоб надалі знищувати окупантів у будь-якому куточку світу, до якого зможе дотягнутися.