Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

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Коли можуть розпочатися переговори?

Україна завдає безпрецедентних ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

За даними аналітиків, лише в травні українські сили успішно атакували російські нафтопереробні заводи 16 разів – це найбільший показник за місяць від початку повномасштабної війни.

Удари по російських нафтопереробних заводах позначилися і на повсякденному житті росіян. Через дефіцит пального більш ніж у половині регіонів Росії запровадили обмеження на продаж бензину та дизеля, а біля автозаправних станцій люди годинами чекають у чергах.

За словами авторів матеріалу, посилення ударів відбувається на тлі заяв Володимира Зеленського про намір цього літа змусити Росію припинити війну. Минулого тижня глава держави повідомив, що Київ розпочинає "40-денну операцію впливу" на Росію.

Втім, Володимир Путін не демонструє жодних ознак того, що зусилля України можуть змусити його сісти за стіл переговорів. Навпаки, він наполягає, що Росія нібито перемагає у війні, а її військові цілі залишаються досяжними.

Російські переговорники заявили американській стороні, що саме Сполучені Штати мають переконати Київ погодитися на масштабні поступки. За словами співрозмовників видання, тристоронні мирні переговори за посередництва США навряд чи відновляться до кінця літа.

Інше джерело в Москві, яке бере участь у неофіційних контактах щодо припинення війни, зазначило, що Росія, ймовірно, не братиме участі у змістовних переговорах щонайменше до лютого наступного року.

Поки що росіяни переважно вважають, що американці "віддадуть" нам Україну,

– сказав співрозмовник видання.

Він додав, що російська сторона не демонструє готовності до жодних поступок з власного боку.

Вони не натякають на жодні поступки. Вони постійно повторюють ті самі цілі... Їхня основа для переговорів по суті означає, що для переговорів немає жодної основи,

– сказав він.

В інтерв'ю державному телебаченню 28 червня Путін визнав, що українські удари створюють Росії "проблеми", однак заявив, що російська армія нібито зберігає перевагу.

Водночас Росія дедалі активніше покладається на повітряні удари по Україні – за останні місяці масштаби застосування ракет і безпілотників суттєво зросли.

Нагадаємо, ввечері 5 липня Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують новий масований удар по Україні. За словами президента, чергову масовану атаку Кремль планує здійснити безпосередньо після Дня незалежності США та напередодні саміту НАТО, який має відбутися в Анкарі.