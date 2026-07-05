Об этом говорится в материале Financial Times.

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Когда могут начаться переговоры?

Украина наносит беспрецедентные удары по российской энергетической инфраструктуре.

По данным аналитиков, только в мае украинские силы успешно провели атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы 16 раз – это самый высокий показатель за месяц с начала полномасштабной войны.

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам отразились и на повседневной жизни россиян. Из-за дефицита топлива более чем в половине регионов России ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, а у автозаправочных станций люди часами стоят в очередях.

По словам авторов материала, усиление ударов происходит на фоне заявлений Владимира Зеленского о намерении этим летом заставить Россию прекратить войну. На прошлой неделе глава государства сообщил, что Киев начинает "40-дневную операцию воздействия" на Россию.

Впрочем, Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков того, что усилия Украины могут заставить его сесть за стол переговоров. Наоборот, он настаивает, что Россия якобы побеждает в войне, а ее военные цели остаются достижимыми.

Российские переговорщики заявили американской стороне, что именно Соединенные Штаты должны убедить Киев согласиться на масштабные уступки. По словам собеседников издания, трехсторонние мирные переговоры при посредничестве США вряд ли возобновятся до конца лета.

Другой источник в Москве, участвующий в неофициальных контактах по прекращению войны, отметил, что Россия, вероятно, не будет участвовать в содержательных переговорах как минимум до февраля следующего года.

Пока что россияне в основном считают, что американцы "отдадут" нам Украину,

– сказал собеседник издания.

Он добавил, что российская сторона не демонстрирует готовности к каким-либо уступкам со своей стороны.

Они не намекают ни на какие уступки. Они постоянно повторяют одни и те же цели... Их основа для переговоров по сути означает, что для переговоров нет никакой основы,

– сказал он.

В интервью государственному телевидению 28 июня Путин признал, что украинские удары создают России "проблемы", однако заявил, что российская армия якобы сохраняет преимущество.

В то же время Россия все активнее полагается на авиаудары по Украине – за последние месяцы масштабы применения ракет и беспилотников существенно возросли.

Напомним, вечером 5 июля Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят новый массированный удар по Украине. По словам президента, очередную массированную атаку Кремль планирует осуществить непосредственно после Дня независимости США и накануне саммита НАТО, который должен состояться в Анкаре.