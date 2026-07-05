Украинская разведка зафиксировала признаки подготовки нового масштабного воздушного обстрела со стороны российских войск. Руководство государства призывает международных союзников немедленно предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты мирного населения.

О получении новых разведывательных данных о планах врага сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале. По словам главы государства, очередную массированную атаку Кремль планирует осуществить непосредственно после Дня независимости США и накануне саммита НАТО, который должен состояться в Анкаре.

Президент призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности. В то же время он обратился к международным партнерам с требованием ускорить поставки оборонного вооружения.

Есть снова данные разведки о том, что россияне готовят новый массированный удар. Это в духе Путина – сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет причинить зло и убить людей. Пожалуйста, берегите себя, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги. Отдельно – для партнеров: любая задержка с ракетами для нашей ПВО, с ракетами для "Пэтриотов" – это гибель людей, и это побуждает Россию продолжать войну. У мира есть необходимое количество и качество ПВО – нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных в Европе и в мире. Пожалуйста, проявляйте активность в принятии решений и защищайте жизни. Ракеты для "Пэтриотов" сейчас нужны не на складах, а в дивизионах "Пэтриотов", в Украине. Спасибо тем, кто помогает реально. Слава Украине!

– Владимир Зеленский, Президент Украины.

Какова ситуация с ракетами для украинской ПВО?

Проблема дефицита боеприпасов для противовоздушной обороны остается чрезвычайно острой. Как сообщалось ранее, Министерство обороны Украины уже обратилось к почти 40 странам-партнерам с просьбой срочно предоставить ракеты для комплексов "Пэтриот" из имеющихся запасов.

Это официальное обращение было направлено после масштабной воздушной атаки 2 июля, когда Россия применила 77 ракет и около 500 беспилотников. Тогда силы ПВО сбили более 90% целей, однако дефицит ракет-перехватчиков остается критической проблемой для противодействия баллистическим угрозам.

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Военные аналитики отмечают, что во время июльских обстрелов столицы погибли 30 человек и еще 100 получили ранения. Концентрированными ударами Кремль пытается истощить украинскую систему противовоздушной обороны и создать пропагандистскую картинку якобы успешных действий для внутреннего российского потребителя.