Об этом предупредил главнокомандующий Александр Сырский на совещании по вопросам противодействия воздушным угрозам.

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Что сказал Сырский об угрозе со стороны России?

Противник не отказывается от своих агрессивных планов, накапливает силы и средства для новых массированных ударов,

– подчеркнул генерал.

Он пообещал, что противовоздушную оборону в Украине будут и дальше усиливать. По итогам совещания были поставлены задачи по дальнейшему развитию системы защиты от российских ударов.

Комментируя вражеские атаки, Сирский отметил, что оккупанты увеличивают долю реактивных БПЛА и барражирующих боеприпасов.

В то же время, по его словам, Силы обороны Украины последовательно, как количественно, так и качественно, наращивают потенциал в противодействии "Шахедам" и другим беспилотникам этого класса.

В течение июня в общей сложности было уничтожено почти 5 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед" и других.

Обратите внимание! Во время массированной атаки 2 июля основной целью россиян был Киев. Там под завалами многоэтажного дома в Дарницком районе погибли три десятка человек.

Сирский предупредил о новых наступлениях России

Недавно Сырский заявил, что Россия может попытаться начать наступление на Черниговскую область, и ВСУ уже готовятся к такому сценарию.

По его словам, скорее всего, враг будет проводить атаку не с территории Беларуси, а из Брянской области России. Цель оккупантов – продвинуться вглубь Черниговской области, отвлечь украинские силы от ключевых направлений фронта и заставить ВСУ перебросить резервы.