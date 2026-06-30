Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью ТСН.

К теме "Путину нужна новая война": куда будет наступать из Беларуси и готова ли Европа к отражению российской агрессии

Что сказал Сырский об угрозе вражеского наступления на Черниговскую область?

Александр Сырский отметил, что ему известно, что российский диктатор Владимир Путин поставил перед российским Генштабом задачу просчитать различные варианты проведения наступательной операции, в том числе и с территории Беларуси, с целью захвата Киева и других приграничных территорий.