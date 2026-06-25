Об этом написал Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

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Что сообщила СВР о подготовке Беларуси к агрессии?

Президент Украины отметил, что временно исполняющий обязанности главы Службы внешней разведки Олег Луговский доложил, что вдоль государственной границы в Беларуси завершается строительство инфраструктуры дорог и баз хранения боеприпасов и топливно-смазочных материалов, которые не имеют никакого другого смысла, кроме военного.

Это приграничные направления Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. Мы знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой "СВО",

– пояснил украинский лидер.

Также СЗР показала, как именно Беларусь может готовиться к потенциальному расширению агрессии против Украины.

Как Беларусь могут готовить к возможной эскалации против Украины / Фото с Telegram-канала Владимира Зеленского

Зеленский также заверил, что Беларусь получила от Украины необходимые сигналы относительно такой деятельности, а также относительно всех других форматов её сотрудничества с Россией, направленных на затягивание и расширение масштабов войны.

"Беларусь знает, какие шаги необходимо предпринять с её стороны для достижения мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть предприняты именно белорусской стороной", – резюмировал президент.