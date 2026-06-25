Про це написав Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

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Що доповіла СЗР стосовно підготовки Білорусі до агресії?

Президент України зазначив, що тимчасовий виконувач обов'язків очільника Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський доповів, що вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного.

Це прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої "СВО",

– пояснив український лідер.

Також СЗР показала, як саме Білорусь може готуватися до потенційного розширення агресії проти України.

Як Білорусь можуть готувати до можливої ескалації проти України / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Зеленський також запевнив, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали щодо такої діяльності, а також і щодо всіх інших форматів їхньої колаборації з Росією, аби затягнути та масштабувати війну.

"Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані до деескалації та миру, мають бути зроблені саме білоруською стороною", – резюмував президент.