В то же время Беларусь продолжает оказывать поддержку России в войне против Украины, помогая в использовании ударных беспилотников. Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, сообщает "Новости.Live".

Смотрите также : Путин хочет открыть второй фронт: Россия пытается втянуть Беларусь в войну, – WSJ

Есть ли вероятность наступления со стороны Беларуси?

Украинские пограничники пока не фиксируют признаков формирования ударной группировки на территории Беларуси, которая могла бы представлять угрозу нового вторжения в Украину. В то же время Минск продолжает поддерживать Россию в войне, в частности помогая в применении ударных беспилотников.

По словам Демченко, ситуация на украинско-белорусской границе существенно отличается от той, что наблюдается на границе с Россией.

Мы не фиксируем обстрелов на этом участке границы именно с территории Беларуси. Как и скопления какого-либо ударного группирования, которое было бы готово к дестабилизации ситуации в направлении нашего пограничного пункта, попыток вторжения,

– подчеркнул Демченко.

В то же время в ГПСУ отмечают, что Беларусь по-прежнему остается одним из направлений поддержки российской агрессии. В частности, речь идет о размещении на белорусской территории ретрансляторов и других средств связи, которые помогают российским беспилотникам более эффективно действовать во время атак на Украину.

"Что касается использования Россией "Шахедов" и "Гербер", то, к сожалению, видим, что Беларусь – одно из направлений, по которому она поддерживает Россию, – устанавливает и размещает на своей территории ретрансляторы и другие средства связи, которые усиливают сигнал для этих воздушных средств России. Тем самым позволяя им максимально легко проникать вглубь территории нашей страны", – пояснил пресс-секретарь.

По словам Демченко, именно демонтаж таких объектов ранее был одним из требований, которые украинская сторона выдвигала Беларуси. Несмотря на отсутствие непосредственной военной угрозы на границе, украинские силовые структуры продолжают внимательно следить за ситуацией на территории соседнего государства.

В Госпогранслужбе также отмечают, что Россия не прекращает попыток более активно втянуть Беларусь в войну. Именно поэтому украинская разведка и Силы обороны постоянно анализируют любые изменения военной активности на этом направлении.

Особое внимание Украина уделяет укреплению оборонительных рубежей на северной границе. Там продолжается строительство фортификационных сооружений, обустройство инженерных заграждений и наращивание минно-взрывных барьеров.

Наша задача, прежде всего, – иметь сильные оборонительные позиции: и работы по инженерному укреплению непосредственно линии границы, и фортификационные укрепления, и наращивание минно-взрывных заграждений вдоль границы с Беларусью,

– подчеркнул Демченко.

Все меры по усилению обороны границы осуществляются непрерывно при участии подразделений Государственной пограничной службы, других компонентов Сил обороны и местных властей. В Киеве подчеркивают, что готовы оперативно реагировать на любые потенциальные угрозы со стороны Беларуси.

Какой ультиматум поставил Зеленский Лукашенко?

Зеленский выдвинул Беларуси требование убрать технику, которая помогает корректировать российские удары по территории Украины. Он отметил, что речь идет об оборудовании, размещенном вдоль украинско-белорусской границы.

По его словам, эта техника используется для наведения огня по украинским населенным пунктам. Президент подчеркнул, что у Минска есть одна неделя на ее демонтаж или отключение.

Также глава государства отметил, что Беларусь продолжает помогать России путем поставок топлива. В то же время он подчеркнул, что белорусские власти имеют возможность прекратить такую поддержку.

Зеленский добавил, что Украина ожидает от Минска конкретных шагов, которые будут свидетельствовать о нежелании втягиваться в войну на стороне России.