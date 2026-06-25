Соответствующее заявление опубликовал Пограничный комитет Беларуси.

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О чем говорилось в заявлении белорусов?

Белорусские пограничники, выполняя приказ Лукашенко, заявили, что полностью готовы обеспечить сезонный упрощенный пропуск для жителей приграничных районов Украины на территорию республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области.

Также сообщается, что украинцы из этой категории смогут пересекать границу в трех пунктах упрощенного пропуска — Мутвица, Хиничи и Селище — в направлении украинских населенных пунктов Дроздынь, Березовое и Познань Ровенской области.

В комитете добавили, что соответствующую информацию уже официально передали украинской стороне.

"Мы готовы открыть эти пункты, чтобы украинцы приезжали к нам, как это было раньше",

– заявил Лукашенко.

Какова позиция ГПСУ?

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "УП" отметил, что на данный момент украинские пограничники не получали соответствующих сигналов со стороны Беларуси.

Мы не поддерживаем связь с белорусскими пограничниками. ГПСУ ничего от них не получала. И по другим каналам тоже не получала. Более того, Украина не согласится на это, потому что это опасная линия, и пропуск в страну, поддерживающую страну-террористку, невозможен,

– подчеркнул он.

При этом Демченко отметил, что до начала полномасштабного вторжения действительно существовала практика пересечения украинцами границы для сбора ягод и грибов.

Однако сейчас ситуация совершенно иная – граница с Беларусью продолжает укрепляться, там возводятся фортификационные сооружения, а на наиболее угрожающих направлениях расширяются минно-взрывные заграждения.

К тому же, "для въезда, пребывания, проживания или ведения работ в приграничной зоне необходимо иметь разрешение", — уточнил пресс-секретарь, предостерегая украинцев от попыток попасть на территорию Беларуси.

Людям также нужно понимать, что на территории Беларуси они могут подвергаться давлению или воздействию. Поэтому я не просто не советую, я предостерегаю от попыток попасть в Беларусь,

– подчеркнул он.

Отметим, что Демченко также прокомментировал вопрос о возможных угрозах наступления со стороны Беларуси. Он отметил, что пограничники пока не видят признаков формирования ударных группировок, которые могли бы представлять угрозу вторжения.

В то же время, по словам пресс-секретаря, Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне, в частности, содействуя использованию ударных беспилотников.

В ГПСУ подчеркивают, что ситуация на белорусском направлении существенно отличается от российского: обстрелов с этой стороны нет, как и признаков концентрации сил для вторжения. В то же время украинские службы продолжают внимательно отслеживать ситуацию вдоль границы.