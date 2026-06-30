Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю ТСН.

До теми Путіну потрібна нова війна: куди буде наступ з Білорусі, і чи готова Європа до відбиття російської агресії

Що сказав Сирський про загрозу ворожого наступу на Чернігівську область?

Олександр Сирський зазначив, що йому відомо, що російський диктатор Володимир Путін поставив завдання російському Генштабу прорахувати різні варіанти введення наступальної операції, в тому числі й з території Білорусі, з метою захоплення Києва та інших прилеглих до кордону територій.