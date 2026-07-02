Помимо медицинского учреждения, повреждения получили жилые дома и отель в центре города, о чем сообщил мэр Виталий Кличко. 24 Канал рассказывает, какая информация имеется на данный момент.
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Что известно о пострадавших во время массированной атаки на Киев 2 июля?
В ночь на 2 июля столица Украины переживает массированный комбинированный обстрел со стороны России. Враг применил ракеты различного типа и беспилотники.
Уже известно, что во время одного из ударов вражеские снаряды повредили здание, в котором расположена подстанция скорой помощи в Шевченковском районе Киева. При этом ранения получили 5 человек.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
На данный момент известно о пяти пострадавших – медиках и водителях подстанции. Один из них, парамедик, – в крайне тяжелом состоянии,
– сообщил мэр Виталий Кличко.
Какие еще объекты оказались под ударом во время ночной атаки?
Эта ночь стала настоящим испытанием для Киева – взрывы раздавались в нескольких районах. Враг атаковал город волнами БпЛА, баллистическими и крылатыми ракетами.
- Помимо медицинской подстанции, в Шевченковском районе загорелся отель и пострадал жилой дом.
- В Голосеевском районе горели крыши многоэтажек.
- В Деснянском районе спасатели эвакуировали заблокированных жильцов из частично разрушенного девятиэтажного дома.
На момент публикации атака на Киев продолжается. Горожанам и гостям столицы следует позаботиться о безопасности и находиться в защищенных местах.