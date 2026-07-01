Ситуацию в украинском воздушном пространстве отслеживают Воздушные силы ВСУ. 24 Канал собрал самую важную информацию об угрозе вражеских ударов.

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Что известно об атаке?

Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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