Ситуацію в українському небі моніторять Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал зібрав найважливішу інформацію про загрозу ворожих ударів.

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Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

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