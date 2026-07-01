Місцева влада повідомляє про руйнування внаслідок атаки.

Дивіться також В Одесі пролунали потужні вибухи

Що відомо про обстріл Харкова?

Передусім зазначимо, що у Повітряних силах попереджали про загрозу пусків авіабомб на Харківщину. О 15:49 мер міста Ігор Терехов поінформував про влучання КАБа по Київському району Харкова. Там прилетіло по приватному будинку.

Відомо про поранених. Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждали 6 людей, серед них – 16-річний хлопець.

Згодом стало відомо й про влучання в Слобідському районі. За кілька хвилин надійшла інформація про приліт на межі Новобаварського та Основ'янського районів Харкова.

Ситуаційним центром зафіксовано 5 ударів по місту – три з них в Основ'янському районі, два у Київському. Інформація потребує підтвердження, обстеження місць ймовірних влучань триває,

– написав Терехов о 16:32.

Після цього з'явилася попередня інформація про загиблих унаслідок удару.

Зауважимо, що 29 червня російські війська теж завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Влучання зафіксовані в Холодногірському районі міста. Тоді загинула 23-річна дівчина, ще 12 людей отримали поранення.