Ворожа атака сталася вдень. Ворог вдарив по Одещині балістикою. Про це розповів голова ОВА Олег Кіпер.

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Які наслідки ракетної атаки на Одещину?

Наразі відомо про 2 загиблих та 15 постраждалих. 11 людям знадобилася госпіталізація.

Також є пошкодження на території одного з підприємств, внаслідок чого виникла пожежа, яку вже ліквідували.

У коментарі Суспільному речниця обласної прокуратури Інна Верба уточнила, що окупанти вдарили двома балістичними ракетами по об'єктах цивільної інфраструктури Одеського району.

49-річний чоловік загинув на місці, 68-річний – в реанімації. У важкому стані в лікарні перебувають ще двоє чоловіків 30 та 35 років.

Нагадаємо, що близько 12:48 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики з півдня.

О 12:50 Повітряні сили повідомили, що швидкісна ціль летить у напрямку Маяків. Пізніше з'явилася інформація про вибухи в Одеському районі.

Зверніть увагу! Маяки – це село в Одеському районі, розташоване на відстані 37 – 40 кілометрів від Одеси.