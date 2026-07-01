Ворожа атака сталася вдень. Ворог вдарив по Одещині балістикою. Про це розповів голова ОВА Олег Кіпер.
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Які наслідки ракетної атаки на Одещину?
Наразі відомо про 2 загиблих та 15 постраждалих. 11 людям знадобилася госпіталізація.
Також є пошкодження на території одного з підприємств, внаслідок чого виникла пожежа, яку вже ліквідували.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
У коментарі Суспільному речниця обласної прокуратури Інна Верба уточнила, що окупанти вдарили двома балістичними ракетами по об'єктах цивільної інфраструктури Одеського району.
49-річний чоловік загинув на місці, 68-річний – в реанімації. У важкому стані в лікарні перебувають ще двоє чоловіків 30 та 35 років.
Нагадаємо, що близько 12:48 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики з півдня.
О 12:50 Повітряні сили повідомили, що швидкісна ціль летить у напрямку Маяків. Пізніше з'явилася інформація про вибухи в Одеському районі.
Зверніть увагу! Маяки – це село в Одеському районі, розташоване на відстані 37 – 40 кілометрів від Одеси.