Вражеская атака произошла днем. Враг ударил по Одесской области баллистикой. Об этом рассказал глава ОВА Олег Кипер.

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Какие последствия ракетной атаки на Одесщину?

Пока известно о 2 погибших и 15 пострадавших. 11 людям понадобилась госпитализация.

Также есть повреждения на территории одного из предприятий, в результате чего возник пожар.

В комментарии Суспильному пресс-секретарь областной прокуратуры Инна Верба уточнила, что оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по объектам гражданской инфраструктуры Одесского района.

49-летний мужчина погиб на месте, 68-летний – в реанимации. В тяжелом состоянии в больнице находятся еще двое мужчин 30 и 35 лет.

Напомним, что около 12:48 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики с юга.

В 12:50 Воздушные силы сообщили, что скоростная цель летит в направлении Маяков. Позже появилась информация о взрывах в Одесском районе.

Обратите внимание! Маяки – это село в Одесском районе, расположенное в 37 – 40 километрах от Одессы.

Напомним, что в ночь на 1 июля захватчики выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", управляемую авиационную ракету Х-59, а также 151 ударный беспилотник.

Защитники обезвредили ракету Х-59 и 130 вражеских дронов.

Россияне атаковали БпЛА 5 АЗС в Днепре, Петриковской и Слобожанской общинах. Погибла 43-летняя женщина. Еще трое раненых.

Также под ударом дронов оказался строительный супермаркет в Снегиревке Николаевской области. Возник масштабный пожар на площади 5000 квадратных метров.