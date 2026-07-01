Об этом сообщили в Военно-воздушных силах ВСУ.

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Как отработала ПВО?

В ночь на 1 июля российские оккупанты выпустили по украинским городам и селам баллистическую ракету "Искандер-М", управляемую авиационную ракету Х-59, а также 151 ударный беспилотник. Вражеская атака началась еще вечером 30 июня и продолжалась всю ночь.



Работа украинской ПВО / Инфографика ВВС ВСУ

Для нанесения ударов враг применил не только привычные дроны типа "Шахед", но и беспилотники "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Запуск осуществлялся из российских городов Брянска, Курска, Орела, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Гвардейского в Крыму. Балистическую ракету "Искандер-М" запустили с территории оккупированного полуострова, а Х-59 – из акватории Черного моря.

По состоянию на 07:30 1 июля украинским защитникам удалось сбить управляемую авиационную ракету Х-59 и 130 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксированы прилеты 17 ударных БПЛА в 16 различных локациях, а в 4 из них упали обломки сбитых дронов. В настоящее время специалисты уточняют информацию о последствиях падения баллистической ракеты "Искандер-М", однако, к счастью, сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Предыдущие российские атаки

Россияне днем ​​30 июня несколько раз ударили по Запорожью. За полтора часа на город упали 7 КАБов. К сожалению, есть информация о жертвах и пострадавших.

Вечером того же дня российский беспилотник ударил по электровозу в Днепропетровской области. Мониторинговая группа обнаружила угрозу и предупредила о ней локомотивную бригаду. После этого поезд остановили, а железнодорожники направились в укрытие. В результате вражеской атаки никто не пострадал.