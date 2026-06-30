Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.
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Куда летят вражеские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
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БПЛА на юге Черниговской области, направляется в Киевскую область (Бровары). БПЛА в Черниговской области, курс на юг (мимо населенного пункта Короп) Реактивный БПЛА в направлении Запорожья с востока. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кривого Рога с юга. БПЛА в Черниговской области, курс юго-западный (мимо населенного пункта Короп)
БПЛА на юге Черниговской области, направляется в Киевскую область (Бровары).
БПЛА в Черниговской области, курс на юг (мимо населенного пункта Короп)
Реактивный БПЛА в направлении Запорожья с востока.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кривого Рога с юга.
БПЛА в Черниговской области, курс юго-западный (мимо населенного пункта Короп)