Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за передвижениями российских БПЛА.

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Куда летят вражеские цели?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте