Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
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Де летять ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
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БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на Київщину (Бровари). БпЛА на Чернігівщині, курс південний (повз н.п. Короп) Реактивний БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу. Реактивний БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня. Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північно західний (повз н.п. Широке) БпЛА на Чернігівщині, курс південно західний (повз н.п.Короп)
БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на Київщину (Бровари).
БпЛА на Чернігівщині, курс південний (повз н.п. Короп)
Реактивний БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу.
Реактивний БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня.
Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північно західний (повз н.п. Широке)
БпЛА на Чернігівщині, курс південно західний (повз н.п.Короп)