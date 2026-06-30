Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

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Де летять ворожі цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

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19:30, 30 червня

БпЛА на півдні Чернігівщини, курс на Київщину (Бровари).

19:01, 30 червня

БпЛА на Чернігівщині, курс південний (повз н.п. Короп)

18:33, 30 червня

Реактивний БпЛА в напрямку Запоріжжя зі сходу.

18:19, 30 червня

Реактивний БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півдня.

18:16, 30 червня

Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північно західний (повз н.п. Широке)

18:01, 30 червня

БпЛА на Чернігівщині, курс південно західний (повз н.п.Короп)