Об этом сообщили в Укрзализныце.

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Каковы последствия атаки?

Российский беспилотник нанес удар по электровозу Укрзализныци. Мониторинговая группа обнаружила угрозу и предупредила о ней локомотивную бригаду. После этого поезд остановили, а железнодорожники укрылись

В результате вражеской атаки никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают, насколько сильно был поврежден электровоз.

Последствия удара по электровозу / Фото Укрзализныци

Из-за инцидента возможны задержки и изменения в расписании движения отдельных пригородных поездов,

– отметили в компании.

Напомним, днем российские террористы сбросили управляемые авиабомбы на Запорожье. В результате ударов двое человек погибли и еще 15 пострадали. Также возник пожар на промышленном объекте. Повреждены и другие здания, а также автомобили.

29 июня враг атаковал Полтавскую область. Под прицелом оказалась АЗС, в результате чего пострадал один человек. Еще один БПЛА упал на территории предприятия в Миргородском районе.