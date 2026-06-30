Про це заявили в Укрзалізниці.

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Які наслідки атаки?

Російський безпілотник вдарив по електровозу Укрзалізниці. Моніторингова група виявила загрозу та попередила про неї локомотивну бригаду. Після цього поїзд зупинили, а залізничники попрямували в укриття

Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Наразі фахівці встановлюють, наскільки сильно було пошкоджено електровоз.

Наслідки удару по електровозу / Фото Укрзалізниці

Через інцидент можливі затримки та зміни у графіку руху окремих приміських поїздів,

– зауважили у компанії.

Нагадаємо, вдень російські терористи скинули керовані авіабомби на Запоріжжя. Внаслідок ударів двоє людей загинули та ще 15 постраждали. Також виникала пожежа на об'єкті промисловості. Пошкоджено й інші будівлі, а також автівки.

29 червня ворог атакував Полтавщину. Під прицілом була АЗС, внаслідок чого постраждала одна людина. Інший БпЛА впав на території підприємства у Миргородському районі.