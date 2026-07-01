Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО?

У ніч на 1 липня російські окупанти випустили по українських містах і селах балістичну ракету "Іскандер-М", керовану авіаційну ракету Х-59, а також 151 ударний безпілотник. Ворожа атака розпочалася ще з вечора 30 червня та тривала всю ніч.



Робота української ППО / Інфографіка ПС ЗСУ

Для ударів ворог застосував не лише звичні дрони типу "Шахед", а й безпілотники "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Запуск здійснювали з російських міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Гвардійського в Криму. Балістичну ракету "Іскандер-М" запустили з території окупованого півострова, а Х-59 – з акваторії Чорного моря.

Станом на 07:30 1 липня українським захисникам вдалося збити керовану авіаційну ракету Х-59 та 130 ворожих безпілотників на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано прильоти 17 ударних БпЛА на 16 різних локаціях, а на 4 – впали уламки збитих дронів. Наразі фахівці уточнюють інформацію щодо наслідків падіння балістичної ракети "Іскандер-М", проте, на щастя, повідомлень про руйнування чи постраждалих не надходило.

Попередні російські атаки

Росіяни вдень 30 червня кілька разів вдарили по Запоріжжю. За півтори години на місто впало 7 КАБів. На жаль, є інформація про жертв та постраждалих.

Увечері того ж дня російський безпілотник вдарив по електровозу на Дніпропетровщині. Моніторингова група виявила загрозу та попередила про неї локомотивну бригаду. Після цього поїзд зупинили, а залізничники попрямували в укриття Внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.